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POŽARI

Video / Grčka u plamenu: Novi haos zapadno od Atine, naređena hitna evakuacija

Situaciju je dodatno pogoršala tragedija kada su se tokom akcije gašenja požara sudarila dva vatrogasna helikoptera

Požari u Grčkoj. X

R. U.

prije 1 sat 42 minute

Veliki šumski požar koji danima bjesni zapadno od Atine i dalje je van kontrole, zbog čega su grčke vlasti naredile hitnu evakuaciju industrijske zone u gradu Megara, kao i nekoliko obližnjih naselja, javlja Reuters.

Civilna zaštita uputila je upozorenje zaposlenima i stanovnicima da se odmah sklone prema sigurnijim područjima. Megara, grad sa oko 36.000 stanovnika, nalazi se oko 45 kilometara zapadno od Atine, uz autoput Olimpija Odos koji povezuje glavni grad s poluostrvom Peloponez.

Vatrogasci se trenutno bore s dva velika požarna fronta – u blizini planinskog sela Agios Nektarios i sjeverozapadno od Megare. Iako je vjetar slabiji nego tokom vikenda, visoke temperature, suho rastinje i nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje požara, a grčka Civilna zaštita upozorava da je opasnost od novih požara i dalje izuzetno velika.

Situaciju je dodatno pogoršala tragedija koja se dogodila u nedjelju, kada su se tokom akcije gašenja požara sudarila dva vatrogasna helikoptera. U nesreći su poginuli pilot i kopilot, dok su vlasti pokrenule istragu o uzrocima sudara. Prošle sedmice život su izgubila i trojica vatrogasaca gaseći požare na Kritu i Peloponezu.

Grčke vlasti najavile su da će odmah nakon stavljanja požara pod kontrolu započeti procjenu štete na kućama i infrastrukturi kako bi stanovnici pogođenih područja što prije dobili finansijsku pomoć. 

Istovremeno, istražuju se i mogući uzroci izbijanja požara, uključujući sumnje da je jedan od požara izazvan kvarom na elektroenergetskoj infrastrukturi. 

# ATINA
# EVAKUACIJA
# GRČKA
# POŽAR
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