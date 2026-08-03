Video / Grčka u plamenu: Novi haos zapadno od Atine, naređena hitna evakuacija

Veliki šumski požar koji danima bjesni zapadno od Atine i dalje je van kontrole, zbog čega su grčke vlasti naredile hitnu evakuaciju industrijske zone u gradu Megara, kao i nekoliko obližnjih naselja, javlja Reuters. Civilna zaštita uputila je upozorenje zaposlenima i stanovnicima da se odmah sklone prema sigurnijim područjima. Megara, grad sa oko 36.000 stanovnika, nalazi se oko 45 kilometara zapadno od Atine, uz autoput Olimpija Odos koji povezuje glavni grad s poluostrvom Peloponez.

Vatrogasci se trenutno bore s dva velika požarna fronta – u blizini planinskog sela Agios Nektarios i sjeverozapadno od Megare. Iako je vjetar slabiji nego tokom vikenda, visoke temperature, suho rastinje i nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje požara, a grčka Civilna zaštita upozorava da je opasnost od novih požara i dalje izuzetno velika. Situaciju je dodatno pogoršala tragedija koja se dogodila u nedjelju, kada su se tokom akcije gašenja požara sudarila dva vatrogasna helikoptera. U nesreći su poginuli pilot i kopilot, dok su vlasti pokrenule istragu o uzrocima sudara. Prošle sedmice život su izgubila i trojica vatrogasaca gaseći požare na Kritu i Peloponezu.