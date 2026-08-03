Aerodrom bez konkurencije: Istanbul oborio rekord

Aerodrom Istanbul postavio je novi evropski rekord nakon što je u subotu, 1. avgusta, opslužio čak 289.260 putnika u jednom danu, što predstavlja najveći dnevni putnički promet ikada zabilježen u Turskoj i Evropi.

Rekord je potvrdio turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu, koji je istakao da ovaj rezultat potvrđuje sve veći značaj Istanbula kao jednog od ključnih svjetskih zračnih čvorišta.

- Novi rekord dokazuje da je naš aerodrom globalno čvorište za putnike u tranzitu - izjavio je Uraloglu.

Prema podacima Generalne direkcije državne uprave za aerodrome (DHMI), Aerodrom Istanbul je od januara do juna ove godine opslužio ukupno 39,92 miliona putnika, što je više u odnosu na 39,25 miliona u istom periodu prošle godine.

Rast putničkog prometa prvenstveno je rezultat povećanja međunarodnih letova. U prvoj polovini godine kroz Aerodrom Istanbul prošlo je 31,7 miliona putnika u međunarodnom saobraćaju, što predstavlja rast od dva posto, dok je broj putnika na domaćim letovima ostao gotovo nepromijenjen i iznosio je 8,24 miliona.

Zahvaljujući velikim kapacitetima, modernoj infrastrukturi i sve većem broju međunarodnih linija, Aerodrom Istanbul nastavlja učvršćivati poziciju jednog od najprometnijih i najvažnijih zračnih čvorišta u svijetu, prenosi politički.ba