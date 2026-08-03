Iran predlaže sigurnosni savez islamskih zemalja: "Regija mora sama brinuti o svojoj sigurnosti"

Vršilac dužnosti ministra odbrane Irana, brigadni general Sejid Majid Ibn-e-Reza (Seyyed Majid Ebn-e-Reza), pozvao je na formiranje zajedničkog sigurnosnog mehanizma među islamskim državama, poručivši da prisustvo sila izvan regije dodatno produbljuje nestabilnost na Bliskom istoku.

Kako izvještava Tasnim News Agency, tokom telefonskog razgovora s turskim ministrom odbrane Jaserom Gulerom (Yasar Gulerom), Ibn-e-Reza je rekao da je nedavni rat pokazao kako trajnu sigurnost mogu osigurati isključivo zemlje regije. Predložio je stvaranje sigurnosnog saveza muslimanskih država u kojem bi učestvovali Iran, Turska, Pakistan, Saudijska Arabija, Egipat i druge zainteresirane zemlje.

Poziv na regionalni savez

Iranski zvaničnik istakao je da je memorandum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama prihvaćen s ciljem smirivanja situacije i na zahtjev prijateljskih i susjednih država. Ipak, naglasio je da Teheran nema povjerenja u Vašington zbog, kako je naveo, dugogodišnje prakse nepoštivanja preuzetih obaveza.

Dodao je da iranske oružane snage ostaju u punoj pripravnosti i da će, prema njegovim riječima, "proporcionalno odgovoriti na svako eventualno kršenje sporazuma".

Ibn-e-Reza je također oštro kritikovao izraelske vojne aktivnosti u Gazi, Libanu, Siriji i Iranu, ocijenivši da američka podrška Izraelu doprinosi daljoj eskalaciji sukoba. Upozorio je da bi eventualno otvaranje novog fronta protiv Hezbolaha moglo izazvati širu regionalnu krizu, dok je planove o uspostavljanju takozvanih sigurnosnih zona u Siriji i Libanu opisao kao poteze koji nose rizik dodatne destabilizacije.

- Sigurnost je unutrašnje pitanje regije, a oslanjanje na sile izvan nje ne može donijeti trajnu stabilnost - poručio je, dodajući da je Iran spreman nastaviti konsultacije s Turskom i drugim državama radi uspostavljanja održivog regionalnog sigurnosnog okvira.

Turska podržava dijalog

Turski ministar odbrane Jaserom Guler izrazio je saučešće zbog pogibije iranskih vojnih komandanata, civila i djece u Minabu te podržao punu provedbu memoranduma o prekidu vatre i nastavak diplomatskih napora.

On je naglasio da Ankara podržava teritorijalni integritet svih susjednih država te da je spremna proširiti saradnju s Iranom u oblastima borbe protiv terorizma, zaštite granica i rješavanja regionalnih sigurnosnih izazova.

Guler je istakao da je jačanje regionalne saradnje i dijaloga jedini održiv put ka trajnom miru i stabilnosti na Bliskom istoku.

Prema dostupnim informacijama, razgovor dvojice zvaničnika dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti u regiji nakon višesedmičnih tenzija između Irana i Izraela, dok više zemalja Bliskog istoka nastoji spriječiti dalje širenje sukoba i sačuvati krhki prekid neprijateljstava.