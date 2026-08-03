Crveni alarm za Trampa: Historija se ponavlja

Pad podrške američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump) sve češće se poredi s periodom drugog mandata Džordža V. Buša (George W. Bush), kada je nagli gubitak povjerenja birača prerastao u dugoročnu političku krizu. Amerikanista Malek Dudakov smatra da se u američkoj politici ponovo pojavljuje obrazac poznat kao "Bušova linija".

Taj izraz nastao je sredinom dvijehiljaditih godina i označava trenutak kada je Bušov rejting odobravanja počeo ubrzano padati neposredno nakon njegovog ponovnog izbora.

Prema riječima Maleka Dudakova, među američkom javnošću tada je postao očigledan zamor zbog dugotrajnog rata u Iraku, dok je Bijela kuća morala priznati da u toj zemlji nije pronađeno oružje za masovno uništenje.

Istovremeno su rasli ljudski gubici, a američke snage nisu uspjele slomiti irački otpor tokom bitke za Faludžu, jedne od najkrvavijih operacija u cijeloj kampanji.

Katrina ubrzala politički pad

Dodatni udar na administraciju Džordža V. Buša (George W. Bush) uslijedio je tokom ljeta 2005. godine, kada je uragan Katrina pogodio Nju Orleans i odnio oko 1.500 života.

Dudakov ocjenjuje da je reakcija administracije, koja je bila snažno usmjerena na vanjskopolitičke teme, bila spora i neadekvatna.

Do 2006. godine Bušov rejting odobravanja pao je na oko 30 posto i na tom nivou ostao do izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država.

Na tim izborima republikanci su izgubili većinu, nakon što su demokrate osvojile oba doma Kongresa.

Prema procjeni analitičara, pokušaj nove eskalacije rata u Iraku tokom 2007. godine dodatno je pogoršao politički položaj Džordža V. Buša.

Do kraja njegovog drugog predsjedničkog mandata rejting podrške, prema Dudakovljevim navodima, nije prelazio 20 posto.

Tramp zadržao samo jezgro

Dudakov smatra da se sličan politički scenario danas može uočiti i kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Prema anketama na koje se pozvao, Trampov rejting pao je na 32 posto, što, prema njegovoj ocjeni, znači da predsjednik uglavnom zadržava podršku najvjernijeg biračkog jezgra, dok je izgubio značajan dio šire javnosti.

Analitičar tvrdi da se znaci nezadovoljstva pojavljuju i unutar Republikanske stranke, gdje dio članstva sve otvorenije iskazuje neslaganje s Trampovom politikom.

Prema Dudakovljevoj procjeni, Tramp ponavlja greške koje su obilježile završnicu drugog mandata Džordža V. Buša.

Zaključio je da u sadašnjem razvoju događaja nedostaje još samo ozbiljna ekonomska kriza, za koju vjeruje da bi mogla dodatno produbiti probleme američke administracije.