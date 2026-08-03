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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski ponudio Rusiji prekid vatre duž sadašnje linije fronta, čeka se odgovor Moskve

Zelenski smatra da bi prekid napada na energetsku infrastrukturu mogao biti prvi konkretan korak ka širem mirovnom sporazumu

Zelenski: Ponuda za prekid vatre. Anadolija

R. U.

prije 44 minute

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) ponudio je Rusiji prekid vatre duž sadašnje linije fronta, uz obostranu obustavu napada na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da se otvore novi mirovni pregovori i smanji razaranje izazvano ratom.

Prema prijedlogu, koji je prenio savjetnik šefa Ureda predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak, borbena dejstva bila bi zaustavljena na postojećim položajima, bez prejudiciranja konačnog statusa okupiranih teritorija. 

Istovremeno, Kijev predlaže da obje strane prekinu raketne i napade dronovima na elektrane, trafostanice i drugu ključnu energetsku infrastrukturu kako bi se spriječila nova humanitarna i energetska kriza uoči zime.

Fokus na zaštiti civila

Zelenski smatra da bi prekid napada na energetsku infrastrukturu mogao biti prvi konkretan korak ka širem mirovnom sporazumu. Ukrajinske vlasti ističu da bi takav dogovor prije svega zaštitio civile, koji su posljednjih godina često ostajali bez struje, grijanja i vode zbog ruskih napada na energetski sistem.

Prijedlog dolazi u trenutku kada Ukrajina od zapadnih saveznika traži dodatne sisteme protivzračne odbrane, posebno rakete Patriot, upozoravajući da Rusija posljednjih sedmica intenzivira napade balističkim projektilima i dronovima.

Moskva zasad bez odgovora

Ruske vlasti zasad nisu zvanično odgovorile na novu inicijativu iz Kijeva, niti su dale naznake da su spremne prihvatiti prekid vatre pod ponuđenim uslovima. 

Borbe se i dalje vode na više dijelova fronta, dok obje strane nastavljaju međusobne napade.

Analitičari ocjenjuju da bi eventualni dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu mogao predstavljati prvi ozbiljniji korak ka smanjenju sukoba, ali upozoravaju da i dalje postoje velike razlike između stavova Moskve i Kijeva kada je riječ o teritorijalnim pitanjima i uslovima za trajni mir.

# PRIMIRJE
# VOLODYMYR ZELENSKY
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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