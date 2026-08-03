Zelenski ponudio Rusiji prekid vatre duž sadašnje linije fronta, čeka se odgovor Moskve

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) ponudio je Rusiji prekid vatre duž sadašnje linije fronta, uz obostranu obustavu napada na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da se otvore novi mirovni pregovori i smanji razaranje izazvano ratom.

Prema prijedlogu, koji je prenio savjetnik šefa Ureda predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak, borbena dejstva bila bi zaustavljena na postojećim položajima, bez prejudiciranja konačnog statusa okupiranih teritorija.

Istovremeno, Kijev predlaže da obje strane prekinu raketne i napade dronovima na elektrane, trafostanice i drugu ključnu energetsku infrastrukturu kako bi se spriječila nova humanitarna i energetska kriza uoči zime.

Fokus na zaštiti civila

Zelenski smatra da bi prekid napada na energetsku infrastrukturu mogao biti prvi konkretan korak ka širem mirovnom sporazumu. Ukrajinske vlasti ističu da bi takav dogovor prije svega zaštitio civile, koji su posljednjih godina često ostajali bez struje, grijanja i vode zbog ruskih napada na energetski sistem.

Prijedlog dolazi u trenutku kada Ukrajina od zapadnih saveznika traži dodatne sisteme protivzračne odbrane, posebno rakete Patriot, upozoravajući da Rusija posljednjih sedmica intenzivira napade balističkim projektilima i dronovima.