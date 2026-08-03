Kongresmen koji je boravio u BiH se protivi izgradnji džamije u Teksasu: "Recimo ne šerijatu"

Kongresmen iz Teksasa Kit Self (Keith Self) pozvao je građane grada Mekini (McKinney) da javno protestuju protiv planirane izgradnje islamskog centra i džamije u toj zajednici.

Komisija za planiranje u Mekiniju glasala je za odobravanje plana izgradnje islamskog centra i džamije, što se nije dopalo kongresmenu Selfu. On je pozvao građane da izađu na protest ispred gradskog vijeća.

- Građani Mekinija, 4. avgust je vaša posljednja šansa da zaustavite izgradnju džamije. Gradsko vijeće će tada glasati o planu za izgradnju - napisao je Self.

U svojoj objavi dodatno je pozvao građane na "odbranu Teksasa od šerijata".

- Ako ne želite šerijat u svojoj zajednici, sada je vrijeme da se vaš glas čuje. Dođite. Progovorite. Mirno iskoristite svoja prava zagarantovana Prvim amandmanom. Recite ne šerijatu u Teksasu - naveo je Self.

Njegove poruke izazvale su pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je riječ o izabranom predstavniku u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjetimo, Kit Self boravio je u Bosni i Hercegovini tokom turneje Zapadnim Balkanom, zajedno s demokratskim kongresmenom Suhasom Subramanjamom (Suhas Subramanyam). Tokom posjete regiji obišli su i Srbiju i Kosovo.

Self je predsjednik Podkomiteta za Evropu Predstavničkog doma Kongresa SAD-a, koji djeluje u okviru Komiteta za vanjsku politiku ovog doma Kongresa.