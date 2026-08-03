Od krvavog traga do švicarskih sefova: Kako je korzikanska mafija decenijama ubacivala milione u legalne tokove

Požar u luksuznom baru u Krans-Montani (Crans-Montana) otvorio je stara pitanja o novcu koji je godinama kružio između Korzike i Švicarske. Od spektakularne pljačke banke u Ženevi do mreže luksuznih satova, nekretnina i fiktivnih poslova – kriminalne grupe su desetljećima pokušavale pretvoriti prljavi novac u legalnu imovinu.

Tragedija u švicarskom zimovalištu Krans-Montana (Crans-Montana), kada je u novogodišnjoj noći u požaru bara „Le Constellation“ poginula 41 osoba, a više od 100 ih povrijeđeno, skrenula je pažnju javnosti na poslovnu prošlost vlasnika lokala Žaka Moretija (Jacques Moretti) i Džesike Moreti (Jessica Moretti).

Švicarski list Tages-Anzeiger otvorio je pitanje mogućih veza između pojedinaca iz ugostiteljskog svijeta i korzikanskog kriminalnog miljea. Švicarske finansijske institucije prijavile su određene sumnjive transakcije nadležnoj službi za borbu protiv pranja novca, ali protiv Moretija trenutno nema pravosnažno utvrđenih dokaza o povezanosti s mafijaškim strukturama i važi pretpostavka nevinosti.

Slučaj je ponovo podsjetio na dugogodišnji problem: kako je Švicarska, zahvaljujući snažnom finansijskom sektoru i međunarodnom kapitalu, u pojedinim slučajevima postajala odredište za novac iz kriminalnih aktivnosti.

Prljavi novac

Jedna od najpoznatijih epizoda dogodila se 1990. godine, kada je korzikanska grupa Bris de Mer (Brise de Mer) izvela veliku pljačku filijale banke UBS u Ženevi i odnijela više od 31 milion švicarskih franaka. Taj novac postao je temelj za širenje kriminalne mreže koja je kasnije ulagala u različite legalne poslove.

Klod Šosa (Claude Chossat), bivši tjelohranitelj jednog od vođa bande i prvi veliki svjedok iz korzikanskog podzemlja, tvrdio je da je Švicarska tokom 2000-ih bila pravi „Eldorado“ za pranje novca.

Prema njegovim navodima, gotovina iz pljački, ilegalnih kockarnica i drugih kriminalnih poslova prenošena je preko granice, a zatim ubacivana u legalne tokove kroz kompanije, nekretnine i različite investicije.

Jedna od metoda bilo je i ulaganje u automobilski sport. Kriminalni novac ulagao se u opremanje trkaćih vozila, koja su potom donosila prividno legalan prihod.

Ukradeni stotine miliona

Nakon slabljenja Bris de Mera, uticaj je preuzeo klan Peti Bar (Petit Bar), kojem su francuski istražitelji pripisali pranje najmanje desetina miliona eura kroz trgovinu drogom, reketarenje i druge kriminalne aktivnosti.

Istraga „Email Dijamant“ otkrila je mrežu koja je koristila luksuzne satove, finansijske posrednike i kompanije za upravljanje imovinom kako bi prikrila porijeklo novca.

Među ključnim imenima iz istrage bio je Žak Santoni (Jacques Santoni), vođa klana Peti Bar. Sudski proces u Marselju (Marseille) završen je 2025. godine presudama za 22 od 24 optužene osobe.

Tužilac Žan-Filip Navar (Jean-Philippe Navarre), koji se godinama bavio borbom protiv organizovanog kriminala na Korzici (Corse), upozoravao je da razmjere mafijaškog novca daleko nadilaze pojedinačne slučajeve i da se radi o iznosima od stotina miliona eura.

Iako su veliki kriminalni klanovi oslabljeni, saradnja švicarskih i francuskih službi nastavlja se zbog složenosti međunarodnih finansijskih mreža kroz koje se godinama pokušavao sakriti pravi izvor novca.