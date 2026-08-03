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TAJNI PREGOVORI

Nova drama: Tramp otkrio šta Iran traži

Ništa ne prolazi prema Iranu, osim ako mi to želimo tvrdi Donald Tramp

Tramp: Iran traži sastanak, ali to krije. Platforma X

D. E.

prije 58 minuta

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se povodom tvrdnji iranskog rukovodstva da između Teherana i Vašingtona (Washingtona) nema pregovora, navodeći da se razgovori ipak vode.

Tramp je lidere Irana nazvao "nevjerovatno dvoličnim", tvrdeći da Teheran istovremeno traži sastanke i negira postojanje bilo kakvih pregovora.

- Traže sastanak, neki bi rekli da mole za njega. Razgovori počinju, a novi su zakazani već u skoroj budućnosti, dok oni otvoreno i ponosno tvrde da ne vode nikakve razgovore, da se ni o čemu ne pregovara i da komuniciraju samo s Omanom - napisao je Tramp.

Američki predsjednik komentarisao je i iranske prijetnje u vezi s kontrolom Hormuškog moreuza, ocijenivši ih "besmislicama".

Hormuz u centru krize. Platforma X

- Već ga u potpunosti kontroliše američka ratna mornarica i naša blokada ili, kako neki kažu, američki čelični zid. Ništa ne prolazi prema Iranu, osim ako mi to želimo, i ništa neće prolaziti dok se ne postigne sporazum ili potpuna predaja - naveo je Tramp.

On je ponovio da se razgovori vode bez obzira na to da li Iran želi priznati njihovo postojanje.

- Vrlo je jednostavno, Iran nikada neće imati nuklearno oružje - poručio je predsjednik SAD-a.

Iz Teherana se zasad nisu oglasili povodom najnovijih tvrdnji američkog predsjednika.

# TEHERAN
# DONALD TRUMP
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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