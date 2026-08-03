Nova drama: Tramp otkrio šta Iran traži

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se povodom tvrdnji iranskog rukovodstva da između Teherana i Vašingtona (Washingtona) nema pregovora, navodeći da se razgovori ipak vode.

Tramp je lidere Irana nazvao "nevjerovatno dvoličnim", tvrdeći da Teheran istovremeno traži sastanke i negira postojanje bilo kakvih pregovora.

- Traže sastanak, neki bi rekli da mole za njega. Razgovori počinju, a novi su zakazani već u skoroj budućnosti, dok oni otvoreno i ponosno tvrde da ne vode nikakve razgovore, da se ni o čemu ne pregovara i da komuniciraju samo s Omanom - napisao je Tramp.

Američki predsjednik komentarisao je i iranske prijetnje u vezi s kontrolom Hormuškog moreuza, ocijenivši ih "besmislicama".