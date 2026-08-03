Danska diže vojsku na noge: Regruti odlaze i na Grenland, poruka Trampu je jasna

Blizu 1.600 danskih vojnih regruta započelo je služenje novog, produženog vojnog roka, koji sada traje 11 mjeseci, dok Danska ubrzano jača svoje odbrambene kapacitete zbog sigurnosnih izazova na Arktiku i rata u Ukrajini.

Danska je tokom 2024. godine saopćila da će prvi put obavezni vojni rok proširiti i na žene, kao i da će njegovo trajanje biti produženo sa četiri na 11 mjeseci. Planirano je i povećanje broja regruta, pa bi se do 2033. godine njihov broj trebao povećati sa 5.000 na 7.500 godišnje.

Nova generacija regruta

Nova generacija regruta dolazi u trenutku kada se Danska kasnije ovog mjeseca prvi put sprema rasporediti vojne obveznike na Grenland, gdje će četa od više od 100 vojnika tokom mjesec dana preuzeti operativne zadatke od profesionalnih pripadnika vojske.

Ovaj potez ima i dodatnu političku težinu jer je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) u više navrata pokušavao pripojiti poluautonomnu dansku teritoriju, pozivajući se na nacionalnu sigurnost, što su vlasti Grenlanda i Danske odlučno odbacile.

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) prošlog mjeseca je na samitu NATO-a u Ankari (Ankara) poručila da je njena zemlja spremna braniti svaki pedalj teritorije vojnog saveza, uključujući i vlastiti.

Pozdravljanje produženja

Silas Nor (Silas Nohr), 19-godišnji regrut iz grada Varde (Varde) na zapadu Danske, koji je prvog dana stupio na služenje vojnog roka, rekao je da pozdravlja njegovo produženje.

- Sada imamo 11 mjeseci i mislim da se za to vrijeme zaista može ući u suštinu, steći pravo iskustvo i mnogo dublje upoznati vojsku - rekao je za Reuters.

Novi regruti proći će pet mjeseci osnovne obuke, nakon čega ih očekuje još šest mjeseci operativne službe. Oružane snage Danske uvode i nove programe vojnog roka, među kojima je i vod za upravljanje dronovima pri Komandi za specijalne operacije.

Služenje vojnog roka

Sistem služenja vojnog roka u ovoj nordijskoj zemlji zasniva se na lutriji za sve zdrave mlade osobe koje navrše 18 godina. Ipak, već godinama se gotovo u potpunosti oslanja na dobrovoljce, dok se lutrija koristi samo za popunjavanje preostalih mjesta.

Obavezni vojni rok imaju i nordijske susjedne države Švedska, Finska i Norveška, kao i baltičke zemlje Estonija, Latvija i Litvanija.