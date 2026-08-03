Republikanac odbija odstupiti uprkos teškim optužbama: "Sigurno ću pobijediti u novembru"

Kongresmen iz Republikanske stranke Maks Miler (Max Miller) optužen je za zlostavljanje bivše supruge Emili Moreno (Emily Moreno) i njihove kćerke, ali je poručio da neće podnijeti ostavku.

Na povlačenje s funkcije pozvao ga je stranački kolega Berni Moreno (Bernie Moreno), otac njegove bivše supruge i senator iz savezne američke države Ohio.

Moreno je poručio da je Miler opasan za njegovu unuku te da nije dostojan funkcije kongresmena koju trenutno obavlja.

- Zadržavam dah svaki put kada je on s mojom unukom - napisao je Moreno na X-u.

Bez podnošenja ostavke

Uprkos tome, Miler je u obraćanju putem Instagrama poručio da nema namjeru podnijeti ostavku niti odustati od kandidature za novi mandat, bez obzira na optužbe koje su iznesene protiv njega.

- Ne napuštam utrku i sigurno ću pobijediti u novembru - rekao je Miler.

Emili Moreno, koja se prošle godine razvela od Milera, u sudskim podnescima optužila ga je da ju je fizički zlostavljao i prijetio joj. Miler odbacuje sve optužbe te je protiv nje podnio tužbu zbog klevete.

Ona je također navela da je njihovoj kćerki pukla ključna kost dok je bila pod očevom brigom, pozivajući se na medicinsku dokumentaciju. Miler negira da je odgovoran za povredu i tvrdi da modrice liče na tragove koje ostavlja sigurnosni pojas dječije autosjedalice, navodi se u sudskim dokumentima.

Nije podignuta optužnica

Iz policijske dokumentacije proizlazi da tužioci nisu podigli optužnicu jer su zaključili da ne postoji "dovoljno prihvatljivih dokaza" za iznošenje slučaja pred veliku porotu.

Miler se i ranije suočavao s optužbama za zlostavljanje koje je iznijela njegova bivša djevojka Stefani Grišam (Stephanie Grisham), bivša glasnogovornica Bijele kuće u administraciji Donalda Trampa (Trump). I te optužbe je negirao, a protiv Grišam je podnio tužbu za klevetu, od koje je kasnije odustao u okviru nagodbe postignute 2023. godine.