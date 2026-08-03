Novi udar na Trampa: Čak 25 saveznih država tužilo administraciju zbog spornih carina

Čak 25 saveznih država u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podnijelo je u ponedjeljak tužbu protiv administracije Donalda Trampa (Trump) zbog novih carina koje su uvedene za 59 zemalja i Evropsku uniju.

U tužbi se navodi da administracija ovim potezom pokušava ponovo uvesti uvozne dažbine koje je Vrhovni sud oborio još u februaru.

Do podnošenja tužbe došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca uvele dvocifrene carine za 59 država i Evropsku uniju.

Iz administracije su taj potez opravdali tvrdnjom da navedene zemlje nisu učinile dovoljno kako bi spriječile uvoz robe proizvedene prisilnim radom.

Nove carine počele su se primjenjivati upravo nakon isteka privremenih carina koje je Tramp ranije uveo poslije poraza pred Vrhovnim sudom. Savezne države tvrde da se na taj način pokušavaju ponovo nametnuti sporne dažbine, uprkos sudskoj odluci.

Državna tužiteljica savezne države Njujork (New York) Letiša Džejms (Letitia James) poručila je da je potez administracije nezakonit.

- Nakon poraza pred Vrhovnim sudom, administracija ponovo pokušava nezakonito povećati poreze porodicama i preduzećima novom rundom carina - navela je.

Za sada nisu objavljeni detalji o daljem toku sudskog postupka.