Potresna ispovijest djevojčice nakon bijega u Evropu: "Vidjela sam ljude kako gaze preko mrtvih"

Više od 800 maloljetnih migranata i dalje se nalazi u španskoj Ceuti nekoliko dana nakon masovnog prelaska granice iz Maroka, dok se vlasti suočavaju s humanitarnom i sigurnosnom krizom.

Među njima je i 17-godišnja djevojka iz Tangera (Tangier), koja je ispričala da je do španske teritorije doplivala kroz uzburkano more. U toj tragediji njen osmogodišnji brat izgubio je život, dok se majci nakon haosa izgubio svaki trag.

Poput hiljada drugih ljudi, i njena porodica pokušala je plivanjem zaobići graničnu ogradu u nadi da će pronaći bolji život u Evropi.

Djevojka tvrdi da je svojim očima vidjela kako španska policija iz mora izvlači tijelo njenog brata. Kada je stigla na obalu, ostala je potpuno sama, a prethodnih dana preživljavala je zahvaljujući pomoći lokalnog stanovništva koje joj je donosilo hranu i odjeću.

Pruženo utočište

Jedna mještanka pružila joj je utočište kako bi se okupala, nakon čega je otišla u omladinski centar kojim upravlja vlada. Međutim, tamo više nije bilo slobodnih mjesta.

- Vidjela sam ljude kako gaze preko mrtvih. Sada smo mi djeca koja prose na ulici - rekla je.

Prema podacima lokalnih zvaničnika, u Ceuti je u ponedjeljak ostalo oko 860 maloljetnika bez pratnje odraslih osoba.

Oni čine značajan dio od između 3.000 i 5.000 migranata koji nisu protjerani nakon što je prvobitno oko 60.000 ljudi prešlo granicu. Španske vlasti saopćile su da su tokom prelaska život izgubile 72 osobe, uglavnom u moru, dok je Maroko prijavio još 11 smrtnih slučajeva koji nisu uračunati u špansku statistiku.

Prema španskom zakonu, odrasli migranti imaju pravo podnijeti zahtjev za azil, ali je za državljane Maroka prag za odobravanje humanitarne zaštite veoma visok. S druge strane, maloljetnici bez pratnje trebali bi dobiti zaštitu i brigu španskih vlasti.

Migrantski centar popunjen

Novinar AP-a svjedočio je i trenutku kada je španska vojska zaustavila vraćanje jednog maloljetnog dječaka u Maroko nakon pritiska lokalnog stanovništva i prisustva medija.

Migrantski centar u Ceuti, čiji je kapacitet 600 osoba, u potpunosti je popunjen, dok među migrantima vlada nestašica hrane.