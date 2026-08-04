Prvi smrtni slučajevi od opasnog parazita u SAD-u: Zaraza povezana sa salatom iz Meksika

Vlasti američke savezne države Mičigen (Michigan) potvrdile su da su dvije osobe preminule usljed epidemije ciklospore.

Riječ je o prvim smrtnim slučajevima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji se dovode u vezu s ovim mikroskopskim parazitom.

Ministarstvo zdravstva Mičigena saopćilo je u ponedjeljak da su obje preminule osobe imale teška oboljenja crijeva, dehidraciju i druge ozbiljne zdravstvene probleme.

Zelena salata

Kao jedan od mogućih izvora epidemije, savezne vlasti identificirale su zelenu salatu iz Meksika. Sporna salata posluživana je u lancu brze hrane Taco Bell u pet američkih saveznih država, zbog čega je pokrenuta istraga.

Prema podacima do 28. jula, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) evidentirali su 6.707 laboratorijski potvrđenih slučajeva ciklosporijaze širom zemlje. Istovremeno, više od 11.500 dodatnih sumnjivih slučajeva još čeka potvrdu ili daljnju istragu.

Kako navodi CDC, ciklospora je mikroskopski parazit sfernog oblika koji uzrokuje oboljenje poznato kao ciklosporijaza.

Vodenasta dijareja

Bolest se najčešće manifestuje jakom vodenastom dijarejom s učestalim, a ponekad i eksplozivnim pražnjenjem crijeva, uz mučninu i druge ozbiljne gastrointestinalne tegobe.

Stručnjaci upozoravaju da je pravovremena reakcija ključna kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.

- Ovaj razvoj događaja naglašava važnost identifikacije izvora epidemije i sprječavanja dodatnih bolesti - izjavio je za Reuters Vejd Sajers (Wade Syers), stručnjak za sigurnost hrane pri Univerzitetu Mičigen Stejt Ekstenšn (Michigan State Extension).