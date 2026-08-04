Zbog lažnih informacija s društvenih mreža migranti krenuli prema Ceuti: Mislili da je otvorena granica EU

Lažne objave koje su se prošle sedmice proširile Instagramom, Facebookom i TikTokom izazvale su masovni val migranata iz Maroka prema španskoj enklavi Ceuti, gdje je za svega nekoliko dana stiglo oko 60.000 ljudi.

Kako su se dezinformacije širile društvenim mrežama, hiljade Marokanaca povjerovale su da je granica prema Ceuti otvorena i da se pružila prilika za lak ulazak u Evropu. Prema podacima vlasti, u tim događajima život je izgubilo više od 80 migranata s obje strane granice. Među stradalima su osobe koje su se utopile pokušavajući doplivati do enklave, ali i oni koji su poginuli u stampedu kod uskog betonskog lukobrana.

Veliki broj ljudi prema Ceuti krenuo je iz Fnideqa, grada na sjeveru Maroka, odakle migranti godinama pokušavaju preplivati oko pet kilometara kako bi zaobišli granične prepreke. Na Facebook grupama dijeljene su informacije o kretanju obalske straže i snimci s terena, dok su na TikToku objavljivani videozapisi s rutama za plivanje. Pojedini oglasi čak su nudili odijela za vodu i čamce na napuhavanje.

– Vidio sam na internetu da je granica otvorena i odlučio sam otići – ispričao je sedamnaestogodišnji Omar Danbor.

Lahcen Kalouch, koji je uspio stići do Ceute prije nego što se vratio u Maroko, opisao je dramatične scene na obali.

– Nagazio sam na lice mrtvog čovjeka dok sam izlazio. Nadam se da će mi Bog oprostiti i svima onima čija su tijela pronađena – rekao je.

Još nije poznato ko je prvi plasirao tvrdnje da je granica otvorena, a više naloga koji su širili takve informacije ugašeno je ubrzo nakon masovnih prelazaka. Marokanske vlasti poručile su da migrantski val nije bio spontan, već da je potaknut zloupotrebom društvenih mreža i širenjem dezinformacija. Sličnu ocjenu iznijele su i španske vlasti.

Dodatnu zabunu izazvale su i nedavne mjere španskog premijera Pedra Sancheza o regularizaciji migracija, koje su mnogi pogrešno protumačili kao garanciju da će po dolasku dobiti boravišne papire i posao. Međutim, većina preživjelih ubrzo je vraćena u Maroko ili se sama vratila zbog nedostatka hrane, vode i smještaja u Ceuti.