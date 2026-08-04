Ubili zaštićenu životinju i ispekli je na roštilju usred nacionalnog parka: Pokrenuta istraga

Grčke vlasti pokrenule su hitnu krivičnu istragu nakon tvrdnji da je u Nacionalnom parku Samarija na Kritu ubijena, ispečena i pojedena zaštićena kritska divlja koza, poznata kao kri-kri.

Kako prenose lokalni mediji, javni tužilac u Hanji naložio je provođenje istrage o slučaju u koji su, prema dostupnim informacijama, umiješani radnici privatne kompanije angažirane na obnovi unutar nacionalnog parka.

Prema navodima koji se provjeravaju, radnici su ušli u klisuru Samarija kako bi izvodili sanacione radove, nakon čega su navodno usmrtili jedinku vrste kri-kri (Capra aegagrus cretica), koja je zaštićena grčkim i evropskim zakonodavstvom, piše Greek Reporter.

Navodno je životinja potom ispečena na otvorenoj vatri i pojedena u samom središtu zaštićenog područja nacionalnog parka.

Preliminarnu istragu vodi Uprava za šumarstvo u Hanji, čiji službenici prikupljaju dokaze i saslušavaju svjedoke kako bi utvrdili da li su optužbe osnovane. Nadležni su potvrdili da je istraga u toku, ali nisu željeli iznositi više detalja zbog povjerljivosti postupka.

Ako se navodi pokažu tačnim, slučaj bi mogao predstavljati ozbiljno kršenje propisa o zaštiti prirode. Kri-kri živi isključivo na Kritu i nekoliko obližnjih otočića te je jedna od najpoznatijih zaštićenih vrsta sisara u Grčkoj. Lov i ubijanje ove životinje strogo su zabranjeni.

Osim toga, istražitelji provjeravaju i tvrdnje da je u Nacionalnom parku Samarija ložena otvorena vatra. S obzirom na visoke ljetne temperature i povećan rizik od požara, čak i manja vatra može izazvati velike posljedice po jedan od najznačajnijih zaštićenih ekosistema u Grčkoj.

Konačan ishod istrage ovisit će o iskazima svjedoka, forenzičkim nalazima i drugim prikupljenim dokazima. Ukoliko se optužbe potvrde, odgovorni bi se mogli suočiti s ozbiljnim krivičnim sankcijama u skladu s grčkim zakonima o zaštiti okoliša.