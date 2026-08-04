Iranci tvrde: Tri drona pala na američku vojnu bazu u Kuvajtu

Prema navodima televizije i24 News, tri iranska drona napala su vojnu bazu u Kuvajtu. Ovaj napad predstavlja nastavak iranskih udara na vojne objekte savezničkih zemalja u regiji, dok su kuvajtske sigurnosne snage stavljene u stanje pune pripravnosti.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmjerama materijalne štete.
Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi Iranu pružiti "posljednju priliku" za postizanje sporazuma prije nego što, kako je rekao, poduzme "akciju odsijecanja glave". Uprkos tome što Teheran negira da pregovori postoje, Trump tvrdi da razgovori između dvije strane i dalje traju.
- Iran nije želio biti pogođen i rekao je da želi razgovarati - izjavio je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
Dodao je da se pregovori vode na zahtjev Irana, uz podršku Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, a posebno Katara.
- Ovo je njihova posljednja prilika da potpišu dobar dokument - rekao je Trump.
Na pitanje šta podrazumijeva pod izrazom "posljednja prilika", odgovorio je da želi Iranu dati još jednu šansu prije eventualne vojne akcije.
Govoreći o pregovorima, Trump je rekao da se oni i dalje odvijaju uprkos iranskim demantijima.
- Pregovori se vode upravo sada. Kada razgovaraju, ne vole priznati da razgovaraju. Mi pregovaramo, a oni to ponekad negiraju, iako provode sate u razgovorima - kazao je.
Prema njegovim riječima, pregovori će se odvijati u dvije faze. Prva se odnosi na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za plovidbu, dok će druga biti posvećena iranskom nuklearnom programu.