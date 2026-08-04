Iranci tvrde: Tri drona pala na američku vojnu bazu u Kuvajtu

Prema navodima televizije i24 News, tri iranska drona napala su vojnu bazu u Kuvajtu. Ovaj napad predstavlja nastavak iranskih udara na vojne objekte savezničkih zemalja u regiji, dok su kuvajtske sigurnosne snage stavljene u stanje pune pripravnosti.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmjerama materijalne štete.

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi Iranu pružiti "posljednju priliku" za postizanje sporazuma prije nego što, kako je rekao, poduzme "akciju odsijecanja glave". Uprkos tome što Teheran negira da pregovori postoje, Trump tvrdi da razgovori između dvije strane i dalje traju.

- Iran nije želio biti pogođen i rekao je da želi razgovarati - izjavio je Trump novinarima u Ovalnom uredu.