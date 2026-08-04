Marokanski grad i dalje osjeća posljedice migrantske krize: Hiljade se vraćaju nakon neuspjelog prelaska u Ceutu

Iako se stanje u španskoj eksklavi Ceuti nakon masovnog dolaska migranata postepeno smiruje, u obližnjem marokanskom gradu Fnideku (Fnidequ) posljedice ove krize i dalje su vidljive. Umorni i razočarani ljudi vraćaju se na mjesto odakle je njihov put prema Evropi započeo. Atmosferu u Fnideku obilježavaju sirene vozila hitne pomoći, policijski zvižduci, povici mladih ljudi te tragovi nereda, uključujući spaljena vozila i neugodne mirise. Nekada mirno primorsko mjesto s pogledom na Ceutu pretvorilo se u grad pod pojačanim sigurnosnim mjerama. Plaže su zatvorene barijerama, a pripadnici marokanske nacionalne policije, naoružani dugim cijevima, raspoređeni su gotovo na svakom uglu i uz obalu, piše Deutsche Welle. San o Evropi Na jednoj od plaža policajac upozorava 25-godišnjeg Hamzu da napusti područje, ali mladić iz Tangera odbija otići. Za njega je Fnidek i dalje posljednja stanica prije pokušaja odlaska u Evropu. Kaže da je još u subotu ponovo pokušao doplivati do Ceute. - Pokušao sam opet, ali kada sam stigao, španski vojnici su me pretukli, a zatim i marokanski policajci - priča Hamza.

Dodaje da su ga natjerali da se plivajući vrati u Maroko. Nakon pokušaja ostao je bez mobilnog telefona, odjeća mu je mokra i poderana, a tijelo puno ogrebotina. Uprkos tome, tvrdi da neće odustati i da će pokušavati ponovo bez obzira na ograde, morske prepreke i pojačane kontrole. Ističe da plata koju zarađuje radeći u tekstilnoj industriji nije dovoljna za normalan život te da Evropu vidi kao jedinu priliku za bolju budućnost. - Sve je teže, i onima koji su već stigli do Ceute i nama koji smo još ovdje. Policija želi da napustimo Fnidek, žele isprazniti grad kako više niko ne bi pokušavao krenuti prema Ceuti - kaže Hamza. "Tretirali su nas kao pse" Migranti koji se vraćaju iz Ceute tvrde da su bili izloženi policijskom progonu, prijetnjama i gladi, jer nisu mogli kupiti hranu. Mnogi se preko litica, iza granične ograde ojačane NATO-žicom, vraćaju u Fnideq, odakle su krenuli na put. Na obali su i dalje razbacane lične stvari ljudi koji su pokušali preplivati do španske teritorije. Tokom tih pokušaja više osoba izgubilo je život, a postoji bojazan da bi broj stradalih mogao biti veći kada more izbaci tijela nestalih. Dvadesetjednogodišnja Hajine iz Fesa kaže da više nikada neće pokušati isti put. Ispričala je da je mopedom stigla do Fnideka, a zatim zaplivala prema Ceuti, gdje su već bili njen ujak i sestra koji su granicu prešli zajedno s velikom grupom ljudi. Kaže da su svi povjerovali informacijama koje su se širile društvenim mrežama da je ulazak u Ceutu moguć bez prepreka. Dok govori o tome, Hajine plače i djeluje duboko potreseno. - Vratila sam se jer su nas tretirali kao pse. Nije bilo hrane, sve prodavnice su bile zatvorene - kaže ona.