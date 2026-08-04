U Istanbulu održan sastanak Kalina i Hamasa: Fokus na drugoj fazi mirovnog plana u Gazi

Direktor Turske nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin održao je u Istanbulu sastanak s predsjednikom Političkog biroa Hamasa, Halilom Al-Hajom (Khalilom al-Hayyom) i članovima njegove delegacije, a razgovori su bili usmjereni na drugu fazu mirovnog plana za Gazu.

Prema navodima turskih izvora, glavna tema sastanka bili su koraci potrebni za nastavak mirovnog procesa. Tom prilikom je istaknuto da je Hamas pozitivno odgovorio na predloženu mapu puta, koja bi trebala otvoriti put ka narednoj fazi pregovora.

Izraelske vojne operacije

Učesnici sastanka izrazili su zabrinutost zbog nastavka izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze, navodeći da je Izrael, umjesto odgovora na mirovni prijedlog, dodatno pojačao vojne aktivnosti. Istaknuto je da međunarodna zajednica treba hitno reagirati kako bi se zaustavio nastavak sukoba.

Pored situacije u Gazi, razgovaralo se i o položaju Palestinaca na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Posebna pažnja posvećena je nastavku izgradnje izraelskih naselja na okupiranim teritorijama, kao i porastu nasilja koje, prema navodima učesnika, provode izraelski doseljenici.

Jedna od ključnih tema bila je i teška humanitarna situacija u Gazi.

Isporuka humanitarne pomoći

Turska je ponovila da ostaje posvećena pružanju podrške palestinskom stanovništvu kroz diplomatske i političke aktivnosti, ali i kroz napore usmjerene na povećanje isporuke humanitarne pomoći.

Na sastanku su istaknuti i zajednički napori Turske, Katara i Egipta u nastojanju da se postigne prekid sukoba, osigura mir u Gazi i podstakne međunarodna zajednica na odlučnije djelovanje kako bi se spriječila nova stradanja civila.

Na kraju sastanka, delegacija Hamasa zahvalila je turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu (Recepu Tayyipu Erdoganu) i vlastima u Ankari na kontinuiranoj podršci palestinskom narodu i angažmanu u nastojanjima da se postigne mir u Gazi.