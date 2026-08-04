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"SVE JE LAŽ"

Tramp opet ismijan nakon objave snimka s golf terena: Mnogi doveli u pitanje njegov "pobjednički" udarac

To se zove talent i ja ga imam, ali oni ne - naveo je američki predsjednik

Tramp: Pobijedio sam sa 70 bodova. AP

B. S.

prije 1 sat 42 minute

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) proteklog vikenda osvojio je svoje 43. klupsko prvenstvo u golfu na vlastitom terenu, a snimak koji je objavio nakon pobjede izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tramp je uz video poručio da, uprkos tome što nema mnogo vremena za trening zbog brojnih državničkih obaveza, i dalje uspijeva ostvarivati pobjede.

"To se zove talent"

- Pobijedio sam sa 70 bodova i veoma sam počašćen što, za razliku od ostatka takmičara, imam vrlo malo vremena za vježbanje, jer sam fokusiran na mnoge druge stvari. To se zove talent i ja ga imam, ali oni ne - naveo je američki predsjednik u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Ipak, pažnju korisnika društvenih mreža privukla je putanja lopte na snimku, za koju su pojedini tvrdili da izgleda neuobičajeno i izazvali sumnje u regularnost udarca.

- Smiješno je što vara da bi pobijedio i zna to. Ali nije ga briga. On samo želi pobijediti po bilo koju cijenu - napisao je jedan korisnik na platformi X.

Val rasprava

Drugi komentatori također su iznijeli slične tvrdnje, navodeći da Tramp često koristi prednost svoje pozicije i da ljudi iz njegovog okruženja navodno prešutno prihvataju takvo ponašanje.

- Gledao sam ga uživo godinama, slušao priče njegovih ljudi. Svi oko njega mu dozvoljavaju da vara iz straha. Ništa što radi nije iskreno. Svi njegovi 'podvizi' su lažni, a on se zapravo osjeća posebno - napisali su pojedini korisnici.

Trampove tvrdnje o pobjedi i reakcije na snimak izazvale su novu raspravu na društvenim mrežama, dok se njegovi kritičari i pristalice različito odnose prema cijelom događaju.

# GOLF
# DONALD TRUMP
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