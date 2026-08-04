Tramp opet ismijan nakon objave snimka s golf terena: Mnogi doveli u pitanje njegov "pobjednički" udarac

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) proteklog vikenda osvojio je svoje 43. klupsko prvenstvo u golfu na vlastitom terenu, a snimak koji je objavio nakon pobjede izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tramp je uz video poručio da, uprkos tome što nema mnogo vremena za trening zbog brojnih državničkih obaveza, i dalje uspijeva ostvarivati pobjede.

"To se zove talent"

- Pobijedio sam sa 70 bodova i veoma sam počašćen što, za razliku od ostatka takmičara, imam vrlo malo vremena za vježbanje, jer sam fokusiran na mnoge druge stvari. To se zove talent i ja ga imam, ali oni ne - naveo je američki predsjednik u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Ipak, pažnju korisnika društvenih mreža privukla je putanja lopte na snimku, za koju su pojedini tvrdili da izgleda neuobičajeno i izazvali sumnje u regularnost udarca.