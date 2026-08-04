Masovna dženaza u Gazi: Među 112 pronađenih žrtava, desetine djece i žena

U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima se nalaze 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom.

Posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina objekata uništenih tokom izraelskih napada 23. novembra 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je Civilna zaštita Gaze.

Pronađena tijela dio su ukupno 308 prijavljenih žrtava, a njihovo izvlačenje trajalo je 136 sati. Spasioci su većinu posla obavljali ručno, u izuzetno teškim i opasnim uslovima. Među stradalima su članovi porodica Al-Hasajneh (Al-Hassayneh) i Abu Šarija (Abu Sharia).