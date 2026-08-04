Masovna dženaza u Gazi: Među 112 pronađenih žrtava, desetine djece i žena

U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima se nalaze 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom.
Posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina objekata uništenih tokom izraelskih napada 23. novembra 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je Civilna zaštita Gaze.
Pronađena tijela dio su ukupno 308 prijavljenih žrtava, a njihovo izvlačenje trajalo je 136 sati. Spasioci su većinu posla obavljali ručno, u izuzetno teškim i opasnim uslovima. Među stradalima su članovi porodica Al-Hasajneh (Al-Hassayneh) i Abu Šarija (Abu Sharia).
Mohamed Abu Dan (Mohammed Abu Dan), koji je predvodio operaciju izvlačenja, kazao je da se vjeruje kako se ispod ruševina još uvijek nalazi najmanje 157 tijela.
Dodao je da su pojedini ostaci bili spojeni s betonom i metalnim konstrukcijama, dok su drugi uništeni zbog razorne snage eksplozija.
Međunarodni komitet Crvenog krsta pružio je podršku tokom gotovo dvosedmične akcije. Glasnogovornica ove organizacije u Gazi Amani Al-Nauk (Amani Al-Naouq) istakla je da hiljade porodica već više od dvije i po godine tragaju za ostacima svojih najbližih, te da potraga za nestalim osobama predstavlja jedno od najvažnijih humanitarnih pitanja.
Palestinski političar i član parlamenta Mustafa Barguti (Mustafa Barghouti) naveo je da se radi o najvećoj sahrani u historiji Palestine.