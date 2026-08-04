Projektil pogodio teretni brod u Hormuškom moreuzu: SAD i Iran različito o pregovorima

Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio nepoznati projektil u blizini obale Omana, u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja (UKMTO) saopćila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio napad približno 37 kilometara sjeveroistočno od Al Khasaba u Omanu. Za sada nisu objavljeni detalji o plovilu, njegovoj zastavi niti teretu koji je prevozilo.

Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom, predstavlja ključnu rutu za globalnu trgovinu energentima. Kroz ovaj prolaz ranije je prolazila značajna količina svjetske nafte i prirodnog gasa.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države i Iran iznose suprotne tvrdnje o mogućim pregovorima usmjerenim ka smirivanju sukoba.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su razgovori s Iranom obnovljeni i da bi mogli pomoći u okončanju rata. Dodao je da je odustao od ranije najavljenih velikih udara nakon apela saveznika iz Zaljeva.

- Bez obzira na to želi li Iran to priznati ili ne, mi zaista razgovaramo - rekao je Tramp.

Iz Teherana su, međutim, odbacili tvrdnje da postoje direktni pregovori sa SAD-om. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei naveo je da Iran razgovara samo s Omanom o osiguravanju sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Tramp je nakon toga na društvenoj mreži Truth Social optužio iransko rukovodstvo za, kako je naveo, "dvolično ponašanje".

U međuvremenu, situacija na Bliskom istoku ostaje napeta. Prema navodima agencije AP, u Gazi se očekuje dženaza za 112 Palestinaca čija su tijela pronađena ispod ruševina u gradu Gazi nakon gotovo tri godine. Među stradalima je veliki broj žena i djece, dok se još stotine osoba vode kao nestale.