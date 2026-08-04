Iran i Oman pripremaju dogovor o Hormuškom moreuzu: Vašington upozorava na opasan presedan

Iran i Oman vode razgovore o sporazumu koji bi omogućio ponovno uspostavljanje pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, uz mogućnost promjene ruta plovidbe bliže iranskoj obali i uvođenja određenih naknada za prolazak brodova. Ovaj prijedlog izazvao je snažne reakcije Sjedinjenih Američkih Država, koje smatraju da bi takav aranžman mogao ugroziti status ovog međunarodno važnog pomorskog prolaza. Dogovor se razmatra nakon niza incidenata tokom posljednjih mjeseci koji su ugrozili sigurnost plovidbe i stabilnost globalnog energetskog tržišta.

Oman se u ovom procesu našao u ulozi posrednika između Irana i zapadnih zemalja, nastojeći pronaći rješenje za nastavak sigurnog prolaza kroz jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Vašington se protivi predloženom modelu jer strahuje da bi njegovo prihvatanje moglo značiti faktičko priznavanje iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom. Američki zvaničnici, uključujući predstavnike Pentagona i State Departmenta, naglašavaju da se radi o međunarodnom plovnom putu na kojem mora biti zajamčena sloboda prolaska za sve brodove.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) upozorio je da bi omogućavanje Iranu da uvodi tranzitne naknade i odlučuje o pravilima prolaska moglo stvoriti opasan međunarodni presedan. Prema njegovim riječima, takav potez mogao bi ohrabriti druge države da pokušaju preuzeti kontrolu nad ključnim pomorskim rutama, uvoditi vlastite naknade i ograničavati prolaz brodovima koji ne prihvate njihove uslove. Prema prijedlogu Teherana, iranske vlasti bi imale veću ulogu u nadzoru prolaska trgovačkih brodova, uključujući mogućnost inspekcija i odlučivanja o dozvoli plovidbe.

Posebnu zabrinutost u Pentagonu izaziva mogućnost da bi Iran mogao ograničiti prolaz stranih vojnih plovila, uključujući brodove američke mornarice i njenih saveznika, čime bi bilo dovedeno u pitanje vojno prisustvo Zapada u Perzijskom zaljevu. Pojedini izvještaji navode da je Iran razmatrao uvođenje visokih ekoloških ili servisnih naknada za brodove koji prolaze kroz tjesnac, koje bi u nekim slučajevima mogle doseći i do dva miliona dolara po plovilu.