Tramp žestoko napao naftne gigante: Zaradili ste previše, vratite novac građanima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) pozvao je američke naftne kompanije da snize cijene goriva, poručivši da su energetski giganti ostvarili ogromnu zaradu tokom rasta cijena nafte izazvanog ratom s Iranom.

Tramp je posebno kritikovao kompanije Ševron i Ekson Mobil (Chevron i ExxonMobil), tvrdeći da su ostvarile "previše novca" dok se građani suočavaju s visokim troškovima goriva.

- Cijene će dramatično pasti kada se sukob s Iranom završi - rekao je Tramp, dodajući da kompanije koje ostvaruju višestruko veće profite u odnosu na ranije godine trebaju dio tog novca vratiti potrošačima kroz niže cijene.

- Kada vidite kompaniju koja je zaradila 12 puta više nego prethodne godine, dio toga treba vratiti građanima. Moraju sniziti maloprodajne cijene. Nisam zadovoljan - poručio je američki predsjednik.

Njegove izjave uslijedile su nakon pada cijene nafte Brent za više od četiri posto, na oko 84 dolara po barelu, zbog nade u diplomatsko rješenje sukoba.

Ipak, cijene goriva u SAD-u i dalje su znatno više nego prije početka rata, a prema anketama veliki broj Amerikanaca smatra da im visoki troškovi goriva stvaraju finansijske probleme.

Tramp je ranije kritikovao i direktora Ševrona Majka Virta (Chevrona Mikea Wirtha), optužujući ga da nije dovoljno istakao doprinos njegove administracije energetskom sektoru.

Naftne kompanije, međutim, ne određuju direktno konačnu cijenu goriva na pumpama. Na cijenu najviše utiče cijena sirove nafte, dok značajan udio imaju i prerada, transport, distribucija i drugi troškovi.