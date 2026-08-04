Ukrajina izbjegla iranski udar u zadnji čas: Otkriveno šta je zaustavilo napad

Iran je bio spreman izvesti napade na tri lokacije u Ukrajini, ali je operacija obustavljena nakon što je iz Kijeva stiglo izvinjenje, izjavio je Mohsen Rezaei, visoki vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija.

U intervjuu za iransku državnu televiziju Rezaei je rekao da su oružane snage završile sve pripreme za napad, ali da je odluka o operaciji kasnije promijenjena.

On je istovremeno upozorio da Iran neće dozvoliti prolazak ratnih brodova kroz Hormuški moreuz mimo ruta koje odredi Teheran. Poručio je da će svaki vojni brod koji koristi, kako je rekao, "ilegalne rute" biti meta napada.

Rezaei je također tvrdio da je Iran tokom nedavnog sukoba nanio velike gubitke američkim snagama, navodeći da su raketni i napadi dronovima pogodili vojne ciljeve Washingtona.

Ove izjave dolaze nakon što je Iran ranije optužio Ukrajinu za napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan član posade. Teheran je od Kijeva zatražio nadoknadu štete.

Napetosti između Irana, SAD-a i Izraela dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara, dok su diplomatski pokušaji smirivanja sukoba više puta bili ugroženi.

Iako je ranije postignut dogovor o prekidu vatre, kasnija razmjena napada između SAD-a i Irana ponovo je povećala strah od šire regionalne eskalacije.