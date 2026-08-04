Uznemirujuća snimka iz Hersona: Čovjek mirno prodaje povrće, dron ga progoni i napada

Prema policijskom izvještaju, žrtva je 52-godišnji muškarac iz Mikolajivske oblasti koji je na tržnici prodavao povrće. Ističe se da ništa nije moglo navesti napadače da pomisle da je pripadnik vojske. Muškarac je preživio napad, no zadobio je ozljede od eksplozije, rane od gelera i potres mozga. Pružena mu je liječnička pomoć.

Ruski dron na tržnici u Hersonu ciljano je pratio i napao civila, a cijeli događaj zabilježen je na snimci koju je objavila Nacionalna policija Ukrajine.

Policija ovaj slučaj dokumentira kao ratni zločin ruske vojske. U priopćenju dodaju da ruske snage gotovo svakodnevno dronovima napadaju civile u Hersonu i cijeloj oblasti. Mete su im najčešće prolaznici, privatna vozila, javni prijevoz i timovi hitnih službi. U napadima tijekom jučerašnjeg dana, 3. avgusta, u Hersonskoj oblasti ozlijeđeno je 18 civila, a dvoje je poginulo.

Rusija se zasad nije oglasila o snimci.

"Ljudski safari"

Takozvani "ljudski safari" u Hersonu naziv je koji stanovnici koriste za gotovo svakodnevne napade malih ruskih dronova na civile. Nakon što je Ukrajina u studenome 2022. oslobodila grad, ruske snage ostale su na drugoj obali Dnjepra, odakle operateri dronovima nadziru ulice, prate pojedince i vozila te na njih bacaju eksploziv.

Mete nisu samo prolaznici i biciklisti nego i autobusi, trgovine, dostavna vozila, ambulante i spasilačke ekipe. Neke žrtve opisale su kako su ih dronovi progonili stotinama metara dok su se pokušavale sakriti ili pobjeći.

Human Rights Watch analizirao je 83 snimke i dokumentirao najmanje 45 napada u kojima su ruski dronovi, prema dostupnim dokazima, namjerno gađali civile i civilne objekte. Dio snimki objavljivan je i na Telegram kanalima povezanim s ruskom vojskom, pri čemu se iz prijenosa visoke rezolucije moglo jasno vidjeti koga operater prati i napada.

Organizacija je zaključila da takvi napadi šire strah, prisiljavaju stanovnike na bijeg te mogu predstavljati ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.