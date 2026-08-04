Španci iznijeli šokantne tvrdnje: "SAD i Izrael su iskoristili situaciju"

Prema verziji španske i marokanske vlade, između 40.000 i 60.000 Marokanaca, uglavnom mladih ljudi, ali i porodica s djecom u naručju, preplivalo je ili pješice prešlo granični prijelaz prema Ceuti, potaknuto djelovanjem krijumčarskih mreža. Međutim, dio analitičara u Španiji smatra da je riječ o nečemu mnogo složenijem.

U razgovoru za javnu televiziju RTVE analitičari su ocijenili da ovaj događaj ima mnoga obilježja onoga što se naziva hibridnim ratovanjem.

Maroko "nije tek još jedna susjedna država" niti se može porediti s drugima zbog svojih dugogodišnjih teritorijalnih pretenzija prema Ceuti i Melilli, ističu sagovornici RTVE-a. Smatraju da se u ovom slučaju ispreplelo toliko geostrateških interesa da je teško vjerovati kako je riječ o spontanom pokretu bez političkog cilja, koji je navodno potaknut objavama na društvenim mrežama.

"Radilo se o spletu različitih faktora – položaju mladih, vijestima objavljenim u medijima, porukama na društvenim mrežama – koje je Rabat iskoristio u svoju korist", smatra Alejandro del Valle, profesor međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Cádizu.

Splet više okolnosti

S njim se slaže i penzionisani admiral Juan Rodríguez Garat, autor knjige Ratni bubnjevi, koji ocjenjuje da je riječ o spoju više različitih okolnosti.

"Migracije su prirodna pojava koju često podstiču odluke o legalizaciji boravka jer migrantima daju nadu, a u ovom slučaju dodatni podsticaj bila je i presuda Vrhovnog suda. Međutim, ovako velike razmjere moguće je objasniti samo time da Maroko, kada mu to odgovara, vrši pritisak na Španiju zatvarajući oči pred onim što se događa", kaže Garat.

"Riječ je o hibridnoj operaciji koja kombinuje dezinformacije s korištenjem migranata kao oružja. Cilj takve kombinacije jeste prisiliti Španiju na određene ustupke", smatra Natalia Sancha, istraživačica Kraljevskog instituta Elcano.

Ona ističe da se Maroko ne može direktno smatrati odgovornim za ovu operaciju, ali da se sve odvijalo uz "prešutnu saglasnost" režima, koji nije spriječio priliv ljudi.

Kako je čak 50.000 ljudi uspjelo preći granicu? Prema riječima opozicionog novinara Alija Lmrabeta, to nije bilo moguće bez znanja marokanskih vlasti.

"Maroko nije komunistička država, ali kontroliše zemlju onako kako je to nekada radio Sovjetski Savez, pa čak i efikasnije", kaže Lmrabet.

Dodaje da nije moguće mobilizirati toliki broj ljudi, a da režim za to "nije unaprijed znao".

"Maroko je policijska država. Nije poput Španije, gdje se poštuju građanske slobode", dodaje on, aludirajući na strogi nadzor društvenih mreža i tehnološke mogućnosti države da locira i identifikuje autore objava kada to vlastima odgovara.

Različiti mogući motivi

Analitičari navode više mogućih motiva za ovakav razvoj događaja.

Lmrabet podsjeća da je Odbor za pravosuđe španskog Kongresa 23. jula podržao prijedlog zakona kojim bi špansko državljanstvo dobili stanovnici Zapadne Sahare, rođeni dok je ta teritorija bila španska kolonija, kao i njihovi potomci.

Prema procjenama predlagača zakona, pravo na državljanstvo imalo bi između 100.000 i 200.000 ljudi.

- Riječ je o velikom broju ljudi s pravom glasa, od kojih je većina sklona Fronti Polisario i ideji nezavisnosti. Zamislite kakvu bi izbornu snagu imali - upozorava Lmrabet.

Rodríguez Garat smatra da je krajnji cilj Rabata utjecati na špansku vanjsku politiku u pitanjima poput Zapadne Sahare ili Alžira, s kojim Maroko godinama ima zategnute odnose, kao i na pregovore o teritorijama pod španskim suverenitetom.

Slično razmišlja i izvršni direktor Centra za savremene arapske studije (CEARC), Haizam Amirah Fernández.

- Logika Rabata zasniva se na uvjerenju da je svaki španski korak prema Alžiru loš za Maroko te da na njega treba odgovoriti različitim oblicima pritiska, uz određenu dozu dvosmislenosti. To nije ništa novo. Isto se dogodilo 2021. i 2022. godine, kada je Maroko uspio navesti špansku vladu da promijeni svoj dotadašnji neutralni stav prema Zapadnoj Sahari - rekao je Fernández.

Del Valle smatra da je suštinski razlog svega zahtjev marokanske monarhije da Ceuta i Melilla, španske enklave na sjeveru Afrike, postanu dio Maroka.

- Maroko nas smatra strateškim protivnikom kojeg treba poraziti jer je osporavanje granica Ceute i Melille ugrađeno u same temelje njegovog nacionalnog identiteta. Zato će nas uvijek smatrati protivnikom - upozorava profesor.

Španski analitičari uvjereni da je riječ o hibridnom ratovanju

Na toj tezi posljednjih dana insistira i marokanski list Le 360, koji je napisao:

"Pitanje nije hoće li se te enklave vratiti svom prirodnom okruženju, Maroku, nego kada će se to dogoditi i nakon koliko tragedija."

Natalia Sancha dodatno potkrepljuje ovu tezu ukazujući na sve bliže odnose između SAD-a, Izraela i Maroka.

Naglašava da se eventualna hibridna operacija ne može pripisati ni Washingtonu ni Tel Avivu niti postoje dokazi da su u njoj učestvovali, ali smatra da njihovo partnerstvo s Marokom utiče na posljedice ovih događaja.

Podsjeća da je Maroko 2020. godine potpisao Abrahamove sporazume i normalizirao odnose s Izraelom, dok su Sjedinjene Države zauzvrat priznale marokanski stav o Zapadnoj Sahari.

- Od tada se razvija svojevrsna trojna saradnja između ove tri države koja uključuje razmjenu vojne opreme, sofisticiranih sistema nadzora i špijunaže, poput programa Pegasus, kao i diplomatsku saradnju čiji se efekti danas vide u Vašingtonu - kaže Sancha.



