Historija se ponavlja: Hoće li rat s Iranom doći glave Trampu kao Vijetnam Džonsonu?!

Ako Donald Tramp (Donald Trump) ne pronađe izlaz iz krize s Iranom, historija bi njegovu odluku da uđe u novi veliki sukob mogla pamtiti kao grešku koja je obilježila cijeli njegov predsjednički mandat, navodi CNN u svojoj analizi.

Američki predsjednik ponovo se nalazi na raskršću – između nastavka vojne kampanje, moguće eskalacije ili pokušaja pronalaska diplomatskog rješenja. Kako piše CNN, najveća opasnost za Trampa je da sukob s Iranom preraste u rat iz kojeg više neće moći lako izaći.

Historija pokazuje da su američki predsjednici koji su pokušavali proširiti ratove kako bi zaštitili ugled Sjedinjenih Američkih Država često završavali u dugotrajnim sukobima bez jasnog pobjednika. Slične dileme imali su Lindon B. Džonson (Lyndon B. Johnson) tokom Vijetnamskog rata, Džordž V. Buš (George W. Bush) u Iraku, ali i drugi američki lideri suočeni s ratnim krizama.

Tramp pred tri teške opcije

Prema analizi CNN-a, Tramp sada ima nekoliko mogućih puteva. Prvi je nastavak dosadašnje strategije zračnih udara, pritiska i pregovora bez konačnog rješenja. Drugi je značajno širenje vojne operacije, što bi moglo uključiti napade na širu infrastrukturu Irana i povećati rizik od regionalnog rata.