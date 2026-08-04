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POTRESNA SCENA

Suze dječaka potresle Evropu: "Poljubit ću vam glavu, samo me ne vraćajte"

"Ujače, nemojte me vraćati", potresna molba 12-godišnjaka postala simbol migrantske krize u Ceuti

Dječije suze otkrile razmjere migrantske krize. Screenshot/X

D. E.

prije 47 minuta

Dvanaestogodišnji dječak iz Maroka postao je jedno od najpotresnijih lica migrantske krize koja je nakon novog talasa pogodila špansku enklavu Ceutu. Njegova očajnička molba upućena španskim vojnicima obišla je svijet.

- Molim vas, ujače, poljubit ću vam glavu, nemojte me vraćati - kroz suze je govorio dječak dok su ga vojnici pokušavali vratiti prema Maroku.

Migrantska kriza: Djeca najugroženija

Prema svjedočenjima s terena, dječak je bio vidno preplašen i očajan, a njegova reakcija izazvala je burne reakcije među prisutnim građanima i novinarima. Nakon njihovog negodovanja, jedan španski vojni oficir zaustavio je postupak njegovog povratka.

- Bio je samo dijete. Plakao je i molio za pomoć. Nije izgledao kao neko ko zna šta ga čeka - ispričali su svjedoci događaja.

Gotovo sedmicu nakon migrantskog talasa, u Ceuti se i dalje nalazi oko 1.000 maloljetnika bez pratnje porodice. Mnogi od njih stigli su sami, bez roditelja i osnovne zaštite, tražeći sigurnost i bolju budućnost.

Situacija u enklavi postala je sve teža. Prihvatni centar za migrante, koji ima kapacitet od 600 osoba, potpuno je popunjen, dok dio ljudi spava na plažama i okolnim brdima.

- Ne znamo šta će biti s ovom djecom. Oni nemaju nikoga uz sebe i potrebna im je zaštita - upozoravaju humanitarni radnici na terenu.

Drama bez kraja

Vlada Španije najavila je izdvajanje 25 miliona eura pomoći za zbrinjavanje maloljetnika u Ceuti, dok vlasti pokušavaju pronaći način da odgovore na humanitarnu i sigurnosnu krizu.

Među migrantima koji su ostali u enklavi nalaze se ljudi iz Sudana, Gaze, Afganistana i drugih zemalja. Novinari su izvijestili i o nedostatku hrane, dok organizacije upozoravaju na sve teže uslove.

Iako se većina migranata koji su prošle sedmice prešli granicu između Maroka i Ceute vratila nazad, djeca bez pratnje ostala su najugroženiji dio ove krize.

Dječakova rečenica "nemojte me vraćati" postala je simbol straha, nade i očaja hiljada djece koja pokušavaju pronaći sigurnije mjesto za život.

# MIGRANTI
# ŠPANIJA
# SUZE
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