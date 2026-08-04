Suze dječaka potresle Evropu: "Poljubit ću vam glavu, samo me ne vraćajte"

Dvanaestogodišnji dječak iz Maroka postao je jedno od najpotresnijih lica migrantske krize koja je nakon novog talasa pogodila špansku enklavu Ceutu. Njegova očajnička molba upućena španskim vojnicima obišla je svijet.

- Molim vas, ujače, poljubit ću vam glavu, nemojte me vraćati - kroz suze je govorio dječak dok su ga vojnici pokušavali vratiti prema Maroku.

Migrantska kriza: Djeca najugroženija

Prema svjedočenjima s terena, dječak je bio vidno preplašen i očajan, a njegova reakcija izazvala je burne reakcije među prisutnim građanima i novinarima. Nakon njihovog negodovanja, jedan španski vojni oficir zaustavio je postupak njegovog povratka.

- Bio je samo dijete. Plakao je i molio za pomoć. Nije izgledao kao neko ko zna šta ga čeka - ispričali su svjedoci događaja.