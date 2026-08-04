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POVRIJEĐENE ČETIRI OSOBE

Turski brod u plamenu nakon napada dronovima, Ankara hitno reagovala

Turska Generalna uprava za pomorstvo navodi da je napadnut ro-ro brod "Nadezhda"

Pogođen turski brod. Screenshot

N. J.

prije 34 minute

Četiri člana posade teško su povrijeđena u napadu dronom na turski teretni brod u Crnom moru, u blizini ruske luke Novorosijsk. Ankara je hitno reagovala nakon ovog napada i zatražila garancije za sigurnu plovidbu.

Turska Generalna uprava za pomorstvo navodi da je napadnut ro-ro brod "Nadezhda" koji je u turskom vlasništvu, a u trenutku napada plovio je pod zastavom Kameruna. Kretao se na ruti iz ruskog Novorosijska prema turskoj luci Samsun kad je napadnut. Sumnja se da je pogođen u napadu ukrajinskih dronova.

Turske vlasti su oštro reagovale na ovaj incident naglašavajući rastući rizik za komercijalne brodove. Ankara sada zvanično zahtijeva sigurnosne garancije kako bi se osigurala sigurna i nesmetana navigacija u ovom regionu.

# BROD
# TURSKA
# NAPAD DRONOVIMA
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