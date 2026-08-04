Iran razmatra dolazak evropskih mornarica u Hormuški moreuz nakon višemjesečnog protivljenja

Iran privatno razmatra mogućnost da evropske mornarice učestvuju u uklanjanju morskih mina iz Hormuškog moreuza, što bi moglo predstavljati značajan pomak u stavovima Teherana prema stranom vojnom prisustvu u ovom strateški važnom području.

Prema informacijama diplomata upoznatih s povjerljivim razgovorima, iranski zvaničnici ublažili su raniji čvrsti stav protiv angažovanja stranih snaga, iako su mjesecima javno odbacivali takve prijedloge. O mogućem potezu izvijestio je Bloomberg.

Ovakav razvoj događaja dolazi nakon više od pet mjeseci oružanog sukoba, tokom kojeg su sigurnost pomorskog saobraćaja i stabilnost trgovačkih ruta postali jedno od ključnih međunarodnih pitanja.

Promjena nakon odbijanja

Privatne rasprave u Teheranu predstavljaju odstupanje od ranije politike prema kojoj je Iran insistirao da samo njegove snage mogu provoditi operacije uklanjanja mina.

U junu je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi (Gharibabad)na platformi X poručio da "deminiranje provodi isključivo Iran i nijedna druga zemlja", nakon prijedloga francuskog predsjednika Emmanuela Makrona (Macron) da evropske države pomognu u toj operaciji.

Mogući dogovor dolazi u trenutku kada su Katar kao posrednik i američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) nagovijestili da bi rješenje za sigurnost ovog pomorskog pravca moglo biti blizu. Između Washingtona i Teherana trenutno kruži nacrt prijedloga koji bi mogao otvoriti prostor za nastavak diplomatskih pregovora.

Sigurnosne garancije

Ipak, eventualni dolazak evropskih mornarica zavisio bi od toga da Iran pruži formalne garancije za sigurnost stranih plovila i da se održi trajni prekid vatre.

Za realizaciju plana potrebna je i saglasnost Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), čiji su pripadnici ranije bili povezivani s napadima na regionalni pomorski saobraćaj.

Unutar iranskog rukovodstva postoje neslaganja, jer dio struktura IRGC-a smatra da operacije čišćenja mora moraju ostati pod potpunom kontrolom domaćih snaga.

Dodatnu prepreku predstavlja i pitanje dugoročnog upravljanja ovim koridorom. Teheran želi zadržati operativnu kontrolu i mogućnost naplate tranzitnih taksi, dok se Washington tome protivi.

Pritisak SAD-a na postizanje sporazuma

Pregovori Irana i Omana usmjereni su na uspostavljanje novog plovnog kanala, ali se vjeruje da se i na toj ruti nalaze mine koje bi predstavljale sigurnosni izazov.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) upozorio je da Iran ima "posljednju šansu" za postizanje sporazuma prije nastavka mogućih američkih zračnih napada.

U međuvremenu, američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) pozvao je Veliku Britaniju i Francusku da budu domaćini konferencije o pomorskoj sigurnosti. Evropski zvaničnici, međutim, odlučili su odgoditi inicijativu dok ne bude postignut trajni prekid vatre.

Podrška mogućem evropskom angažmanu predstavlja promjenu pristupa Washingtona, koji je ranije umanjivao ulogu evropskih vojnih kapaciteta u ovom regionu, navodi Bloomberg.