Mislila da je bezvrijedan: Listić od milion eura završio u kamionu za smeće

Nevjerovatna priča stiže iz Italije, gdje je listić lutrije vrijedan milion eura završio među smećem, a spašen je zahvaljujući brzoj reakciji komunalnih radnika i upornosti svih koji su učestvovali u potrazi.

Dobitnica iz južne italijanske regije Apulije nije ni slutila da u rukama ima vrijedan listić. Nakon izvlačenja otišla je u lokalnu trgovinu kako bi provjerila dobitak, ali aparat joj je pokazao da listić "nije moguće isplatiti".

Kako manje trgovine mogu isplaćivati samo manje iznose, žena je pomislila da listić ne vrijedi ništa i bacila ga. Međutim, ubrzo joj je član porodice rekao da su izvučeni brojevi koje ona godinama igra.

Nevjerovatna potraga

Žena je odmah shvatila da se možda radi o velikom dobitku i vratila se u trgovinu, ali je tada doživjela novi šok – listić je već bio bačen, a smeće je odvezeno.

U pomoć su priskočili radnici kompanije SANB, koja upravlja otpadom u tom području. Direktor kompanije Roberto Nicola Toscano objasnio je da su pokušali rekonstruisati put listića i pronaći kamion u kojem se nalazio otpad.

- Čudesno je da je listić ostao čitav nakon što su radnici pretražili otpad u kamionu za smeće - rekao je Toscano.

Vozilo je zaustavljeno, a zbog sigurnosti i vrste otpada prebačeno je u specijalizovanu kompaniju gdje je počela detaljna pretraga. Radnici su više od jednog dana pregledali smeće i među brojnim ostacima pronašli upravo onaj listić koji je vrijedio milion eura.

Suze nakon poziva

Kada je direktor kompanije javio dobitnici sretnu vijest, nije mogla sakriti emocije.

- Kad sam joj rekao da smo ga pronašli, zaplakala je. Zagrlio bih je, ali razgovarali smo telefonom - ispričao je Toscano.

Ipak, potraga nije bila besplatna. Kako je SANB javna ustanova, troškove pronalaska listića u konačnici bi mogli snositi građani. Zbog toga je dobitnica potpisala obavezu da će pokriti eventualne dodatne troškove nastale tokom akcije.

Na kraju, nevjerovatna sreća i upornost radnika spriječili su da milion eura završi zauvijek izgubljeno na deponiji.