EU nakon kritika ipak stala iza Španije: Za migrantsku krizu optužili krijumčare ljudi i strane akte

Ministri unutrašnjih poslova država Evropske unije pokušali su okončati višednevne sukobe i međusobne optužbe nakon velikog priliva migranata u špansku enklavu Ceutu, gdje je u kratkom periodu stiglo oko 72.000 ljudi.
Nakon vanrednog sastanka u Briselu, evropski ministri iskazali su podršku Španiji i poručili da je migrantsku krizu potrebno rješavati zajednički, uz jaču kontrolu vanjskih granica Evropske unije.
Svi traže jedinstvo
Sastanak je uslijedio nakon burnih reakcija pojedinih članica EU koje su prethodnih dana kritikovale Madrid zbog migrantske politike. Pojedini evropski lideri upozoravali su da bi se problem mogao proširiti na ostatak Evrope, dok je Italija privremeno ograničila određene veze sa Španijom zbog straha od daljeg kretanja migranata kroz šengenski prostor.
Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) odbacio je optužbe da je Madrid odgovoran za krizu, pozvavši evropske partnere na solidarnost i zajedničko djelovanje umjesto međusobnog optuživanja.
Evropski komesar za migracije Magnus Bruner (Magnus Brunner) izjavio je da su krijumčari ljudi iskoristili situaciju, dok su pojedini evropski zvaničnici upozorili da se migrantska pitanja ne smiju koristiti za političke podjele unutar EU.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez (Laurent Nuñez) rekao je da su pokušaji korištenja snimaka migrantskih prelazaka za stvaranje podjela naišli na osudu.
- Podjele koje smo slušali tokom vikenda nisu bile korisne i iskoristile su ih strane države - poručio je Nunez.
Tokom sastanka ton pojedinih zemalja koje su ranije kritikovale Španiju postao je znatno blaži. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi (Matteo Piantedosi) pohvalio je napore Madrida u stabilizaciji situacije.
Odnos prema migracijama
Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska naveo je da se oko 70.000 od ukupno 72.000 pristiglih ljudi već vratilo u Maroko, te ponovio da šengenski prostor nije bio ugrožen.
Kriza u Ceuti ponovo je otvorila pitanje odnosa Evropske unije prema migracijama, zaštiti granica i saradnji sa državama izvan EU. Posebna pažnja usmjerena je na saradnju s Marokom, koji ima ključnu ulogu u kontroli migrantskih ruta prema španskim teritorijama.
Evropska komisija najavila je da će u narednom periodu analizirati uzroke naglog priliva migranata, uključujući moguću ulogu društvenih mreža i organizovanih krijumčarskih mreža.
Među prijedlozima koji se razmatraju su jačanje evropske agencije Fronteks (Frontex), bolji sistemi ranog upozoravanja i ubrzavanje planova za centre za povratak migranata izvan Evropske unije.
Evropski zvaničnici poručuju da su vanjske granice EU zajednička odgovornost svih članica i da će buduće migrantske krize zahtijevati koordinisan evropski odgovor.