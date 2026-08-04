EU nakon kritika ipak stala iza Španije: Za migrantsku krizu optužili krijumčare ljudi i strane akte

Ministri unutrašnjih poslova država Evropske unije pokušali su okončati višednevne sukobe i međusobne optužbe nakon velikog priliva migranata u špansku enklavu Ceutu, gdje je u kratkom periodu stiglo oko 72.000 ljudi.

Nakon vanrednog sastanka u Briselu, evropski ministri iskazali su podršku Španiji i poručili da je migrantsku krizu potrebno rješavati zajednički, uz jaču kontrolu vanjskih granica Evropske unije.

Svi traže jedinstvo

Sastanak je uslijedio nakon burnih reakcija pojedinih članica EU koje su prethodnih dana kritikovale Madrid zbog migrantske politike. Pojedini evropski lideri upozoravali su da bi se problem mogao proširiti na ostatak Evrope, dok je Italija privremeno ograničila određene veze sa Španijom zbog straha od daljeg kretanja migranata kroz šengenski prostor.

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) odbacio je optužbe da je Madrid odgovoran za krizu, pozvavši evropske partnere na solidarnost i zajedničko djelovanje umjesto međusobnog optuživanja.