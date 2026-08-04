Iran i Oman blizu dogovora o otvaranju Hormuškog moreuza: Za prolaz bi se naplaćivala uslužna taksa

Iran i Oman ostvarili su napredak u pregovorima o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza za svjetsku trgovinu energentima.

Prema informacijama regionalnih zvaničnika, u nacrtu mogućeg sporazuma predviđeno je da brodovi u Perzijski zaljev ulaze rutom pod kontrolom Irana, dok bi izlazili putem koji nadzire Oman. Za sigurnost plovidbe i zaštitu morskog okoliša mogle bi biti uvedene posebne uslužne takse.

Zvaničnici upoznati s pregovorima navode da bi konačni dogovor mogao biti povezan s ukidanjem američke blokade iranskih luka. Takav razvoj događaja predstavljao bi značajan potez za Teheran, ali bi istovremeno mogao naići na protivljenje Sjedinjenih Američkih Država.

Svjetski interes

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) potvrdio je da je ostvaren određeni napredak u razgovorima, ali je naglasio da konačni sporazum još nije postignut.

- Napredak je ostvaren, ali još nema konačnog ishoda. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo - rekao je Rubio.

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) također je izrazio nadu da bi uskoro mogao biti postignut dogovor koji bi omogućio normalizaciju situacije u ovom važnom plovnom području.

Prije izbijanja sukoba, kroz Hormuški moreuz prolazila je približno petina svjetske trgovine naftom i plinom. Zbog napada na brodove i rastuće napetosti, plovidba je gotovo zaustavljena, što je izazvalo rast cijena goriva, đubriva i drugih proizvoda.

Hormuz drama

Iran tvrdi da pregovara isključivo s Omanom, a ne sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prethodni pokušaj privremenog dogovora u junu propao je nakon nove eskalacije sukoba.

U međuvremenu, sigurnosna situacija i dalje ostaje napeta. Teretni brod kod obale Omana prijavio je napad nepoznatim projektilom, a pomorska sigurnosna kompanija Ambrej (Ambrey) saopćila je da je plovilo pretrpjelo određena oštećenja.

Moguće otvaranje Hormuškog moreuza moglo bi imati veliki utjecaj na globalno tržište energije, ali konačan ishod zavisit će od političkih odluka i daljih pregovora.