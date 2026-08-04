Amerika prati politički okršaj u Mičigenu: Bitka za Senat mogla bi promijeniti budućnost Demokratske stranke

Članovi i glasači Demokratske stranke u Mičigenu (Michigan) birat će svog kandidata za mjesto u Senatu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, a riječ je o predizborima koji bi mogli imati veliki utjecaj na budući politički pravac ove stranke.

Za nominaciju Demokratske stranke bore se Hejli Stivens (Haley Stevens) i Abdul El-Sejed (Abdul El-Sayed), a njihova utrka već je privukla veliku pažnju javnosti širom Amerike.

Ovo dvoje kandidata postali su simboli dvije potpuno različite političke struje unutar Demokratske stranke. Stivens predstavlja političare koji sebe nazivaju "centrastima", dok ih njihovi protivnici opisuju kao "establišment" koji je više naklonjen velikim kompanijama i stranim interesima nego vlastitim biračima.

Politička borba

S druge strane, El-Sejed je postao jedno od najprepoznatljivijih lica progresivnog krila Demokratske stranke, koje njegovi protivnici često nazivaju "radikalima i socijalistima".

Iako se radi samo o unutarstranačkim izborima, pažnja cijele Amerike bit će usmjerena na ovu političku borbu jer se smatra da bi njen ishod mogao dati novu energiju progresivnom krilu demokrata ili ga potpuno oslabiti.

Tokom kampanje Abdul El-Sejed je promovirao ideje koje mnogi u Americi smatraju "radikalnim", iako su neke od njih široko zastupljene u drugim dijelovima svijeta. Jedno od glavnih pitanja koje je isticao jeste potreba za sveobuhvatnom zdravstvenom zaštitom, koja ne postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, za razliku od brojnih evropskih zemalja.

Također je kritikovao Hejli Stivens zbog podrške pro-izraelskom lobiju, koji je u njenu kampanju za mjesto zastupnice u Predstavničkom domu američkog Kongresa uložio oko 30 miliona dolara.

Ova kampanja otvorila je i širu raspravu o utjecaju pro-izraelskih grupa, predvođenih AIPAC-om, na izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje utjecaja velikih donacija dodatno je dobilo na značaju nakon što je velikim finansijskim ulaganjima na predizborima eliminisan Tomas Masi (Thomas Massie), zastupnik u Predstavničkom domu koji se protivio ratu protiv Irana i tražio objavu dokumenata povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Stivens je odbacivala kritike na račun svoje povezanosti s velikim kompanijama i korporacijama, kao i optužbe koje su se odnosile na podršku pro-izraelskih organizacija. Kampanju je gradila predstavljajući sebe kao "stabilnu ruku", dok je El-Sejeda pokušavala prikazati kao radikalnog kandidata.

Često je isticala svoje veze s liderima Demokratske stranke, naglašavajući da bi upravo ona imala veće šanse za pobjedu na općim izborima u novembru. Istovremeno je tvrdila da bi El-Sejed zbog svoje politike mogao biti previše polarizirajuća figura i da bi rizikovao poraz od republikanskog kandidata Majka Rodžersa (Mike Rogers).

Ankete dostupne

Prema svim dostupnim anketama, Abdul El-Sejed trenutno ima prednost između devet i 12 posto, ali su istraživanja javnog mnijenja i ranije znala dati pogrešne rezultate.

Konačnu odluku donijet će birači i članovi Demokratske stranke u Mičigenu, a njihov izbor mogao bi u velikoj mjeri odrediti smjer kojim će se ova stranka kretati u budućnosti.