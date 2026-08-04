Sukob oko Gaze: Izrael rekao "ne" prijedlogu iz Trampovog tima

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da njegova vlada nije prihvatila nacrt plana koji je stigao iz tima američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a koji se odnosi na budućnost Pojasa Gaze, uključujući pitanja razoružavanja i demilitarizacije.

Netanjahu je poručio da dokument koji je dostavljen Izraelu ne predstavlja zvanični stav Tel Aviva i da su na njega već upućene primjedbe nadležnim stranama.

- Poslali su nam nacrt, nismo se saglasili s njim -rekao je izraelski premijer, dodajući da Izrael nije autor tog prijedloga.

Prema njegovim riječima, Tramp i njegov tim smatraju da bi se Hamas mogao natjerati na razoružavanje i demilitarizaciju Gaze, ali Izrael ima drugačiji pogled na način rješavanja situacije.

Netanjahu je naglasio da će Izrael ostati usmjeren na svoje interese i da neće odustati od stavova koje smatra ključnim za sigurnost zemlje.