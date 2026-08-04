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UDAR NA PREGOVORE

Sukob oko Gaze: Izrael rekao "ne" prijedlogu iz Trampovog tima

Prijedlog američkog tima izazvao je novu buru, nakon što je izraelska vlada uputila primjedbe i odbila ponuđeni plan

Netanjahu odbio Trampov plan. AP

D. E.

prije 29 minuta

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da njegova vlada nije prihvatila nacrt plana koji je stigao iz tima američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a koji se odnosi na budućnost Pojasa Gaze, uključujući pitanja razoružavanja i demilitarizacije.

Netanjahu je poručio da dokument koji je dostavljen Izraelu ne predstavlja zvanični stav Tel Aviva i da su na njega već upućene primjedbe nadležnim stranama.

- Poslali su nam nacrt, nismo se saglasili s njim -rekao je izraelski premijer, dodajući da Izrael nije autor tog prijedloga.

Prema njegovim riječima, Tramp i njegov tim smatraju da bi se Hamas mogao natjerati na razoružavanje i demilitarizaciju Gaze, ali Izrael ima drugačiji pogled na način rješavanja situacije.

Netanjahu je naglasio da će Izrael ostati usmjeren na svoje interese i da neće odustati od stavova koje smatra ključnim za sigurnost zemlje.

- To je naša pozicija. Stojimo čvrsto iza naših interesa, s mudrošću i čvrstinom - poručio je.

Odbijanje nacrta dolazi u trenutku kada se nastavljaju međunarodni napori za pronalazak rješenja za budućnost Gaze i okončanje dugotrajne krize na Bliskom istoku.

Za sada nije poznato kako će reagovati američka strana niti da li će biti izmjena prijedloga kako bi se približili stavovi Izraela i drugih uključenih aktera.

# BENJAMIN NETANYAHU
# MIR
# DONALD TRUMP
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