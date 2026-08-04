Stanovnici se vratili zgarištima, vatrogasci i dalje u pripravnosti: "Kao da mi je srce iščupano"

Stanovnici područja sjeverozapadno od Atine (Athens) vratili su se svojim oštećenim domovima i područjima koja su zahvatili požari, nakon što se vatrena stihija u više dijelova Grčke počela smirivati.

Iako je situacija znatno povoljnija, stotine vatrogasaca i dalje su u pripravnosti zbog opasnosti od novih požara u nepristupačnim planinskim predjelima. Lokalnim ekipama pomoć pružaju kanaderi, dok su pojačanja iz Rumunije i Francuske raspoređena na tri požarišta zapadno od Atine, u području Korintskog zaljeva, gdje se s vatrom bore još od petka.

Gašenje dodatno otežavaju snažni vjetrovi koji pušu s Egejskog mora, zbog čega avioni u pojedinim trenucima nisu mogli djelovati, saopćili su nadležni.

Problemi s angažovanjem aviona

Zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe Joanis Artopios (Ioannis Artopios) izjavio je za javni servis ERT da su se vatrogasci suočili s velikim problemima tokom gašenja požara.

- Govorimo o požaru tokom kojeg 30 uzastopnih sati nismo imali avion na raspolaganju, što nam je prouzrokovalo mnoge poteškoće."

U priobalnom mjestu Porto Germeno, oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, 45-godišnja Vivi Đalia (Vivi Gialia) obilazila je ostatke porodične kuće i opožareni kraj u kojem je provodila djetinjstvo.

- Kao da mi je srce iščupano - rekla je Đalia za Reuters.

Evropa se ovog ljeta suočava s velikim brojem šumskih požara nakon rekordnih toplotnih valova i dugotrajnog nedostatka padavina. Naučnici upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski uslovi dodatno pogoršani klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem.

Francuska i Španija bile su među najteže pogođenim državama, ali su najveći požari tokom vikenda stavljeni pod kontrolu. U Grčkoj, gdje su požari česta pojava tokom ljeta, sezona je do sada bila relativno mirna, navodi Reuters.

Poginula dva člana posade

Tokom gašenja požara dogodila se i teška nesreća. Dvojica članova posade vatrogasnog helikoptera poginula su u nedjelju u blizini mjesta Psata (Psatha), četrdesetak kilometara od Atine, nakon sudara s drugim helikopterom u zraku.