Alarmantni podaci iz Izraela: Zemlju u tri godine napustilo gotovo 270.000 građana

Izrael bilježi najveći val iseljavanja u svojoj historiji, pokazuje novo istraživanje koje su proveli stručnjaci s Univerziteta u Tel Avivu.

Prema rezultatima studije, od 2023. godine zemlju je napustilo gotovo 270.000 građana.

Kako prenosi list Haaretz, istraživanje pokazuje da je između 2023. i 2025. godine u prosjeku oko 90.000 Izraelaca svake godine odlazilo iz zemlje na period od najmanje tri mjeseca.

Značajan rast

To predstavlja značajan rast u odnosu na period od 2010. do 2019. godine, kada je godišnje emigriralo oko 60.000 građana.

Na osnovu podataka Izraelskog centralnog zavoda za statistiku, istraživači navode da je tokom 2023. godine zemlju napustilo više od 86.000 ljudi, dok je u naredne dvije godine broj iseljenih premašio 90.000 godišnje.

Jedan od autora studije Itaj Ater (Itai Ater) istakao je da ovo istraživanje pruža precizniji uvid u stvarni obim emigracije jer obuhvata sve dugogodišnje stanovnike koji su u inostranstvu boravili najmanje tri mjeseca. Istovremeno, iz analize su isključeni noviji doseljenici iz Rusije i Ukrajine.

Odlazak stručnjaka

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da među onima koji odlaze dominiraju visokoobrazovani stručnjaci, uključujući ljekare, inženjere, univerzitetske profesore i osobe s visokim primanjima.

Na Univerzitetu u Tel Avivu upozoravaju da ovakav trend predstavlja ozbiljan izazov za državu koja se, zbog ograničenih prirodnih resursa, u velikoj mjeri oslanja na obrazovanu i kvalifikovanu radnu snagu.

"Domino efekat"

Istraživači su upozorili i na mogućnost takozvanog "domino efekta", navodeći da svaki novi odlazak može dodatno motivisati druge građane da napuste zemlju. Smatraju da bi, ukoliko broj emigranata nastavi rasti, zaustavljanje tog procesa moglo postati izuzetno teško ili čak nemoguće.

Rezultati istraživanja izazvali su burne reakcije u izraelskoj politici. Gilad Kariv (Gilad Kariv), predsjedavajući Odbora Kneseta za imigraciju, ocijenio je da se Izrael suočava s "cunamijem emigracije", optuživši aktuelnu vlast da ne poduzima adekvatne mjere kako bi zaustavila ovaj trend.