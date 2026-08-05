Reuters otkriva: SAD potrošile gotovo sve najmoćnije projektile u ratu s Iranom

Američka vojska tokom petomjesečnog rata s Iranom potrošila je veliki dio svojih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa, među kojima su ATACMS i noviji PrSM, piše Reuters.

Riječ je o projektilima vrijednim više od milion dolara po komadu, koji omogućavaju precizne udare s velike udaljenosti i predstavljaju važan dio američkog vojnog arsenala. Zbog znatno smanjenih zaliha, predsjednik Donald Trump bi u slučaju nove velike vojne operacije protiv Irana mogao biti primoran više se oslanjati na bombardere s posadom.

Iz Bijele kuće poručuju da SAD i dalje imaju više municije nego bilo koja druga država te da odbrambena industrija proizvodi rekordne količine naoružanja. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da bi zalihe određenih vrsta projektila mogle biti nedovoljne za vođenje dugotrajnog sukoba.

Prema navodima Reutersa, podaci o stanju zaliha posljednjih dana bili su tema rasprava unutar Trumpove administracije, koja procjenjuje koliko dugo SAD mogu nastaviti vojne operacije, a da pritom ne ugroze sposobnost odgovora na druge moguće krize.

Analitičari ističu da su projektili ATACMS i PrSM posebno važni za potencijalni sukob s protivnicima koji imaju snažnu protivzračnu odbranu, poput Kine. PrSM je novija generacija projektila koja bi trebala zamijeniti ATACMS, a američka vojska planira značajno povećati njihove zalihe u narednim godinama.

Istovremeno, upozorava se i na pad zaliha odbrambenih sistema Patriot i THAAD. Prema podacima CSIS-a, između februara i jula potrošeno je oko 65 posto presretača Patriot, dok su zalihe sistema THAAD smanjene za najmanje 38 posto u odnosu na početak rata. Patriot i THAAD spadaju među najvažnije američke sisteme za odbranu od balističkih projektila.