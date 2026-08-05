Tramp uzvratio Luli: Povukao drastičan potez, diplomatski rat sve žešći

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa opozvala je vizu brazilskom ambasadoru u SAD-u, čime je dodatno zaoštren diplomatski spor između Washingtona i vlade predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve.

Iz američkog State Departmenta saopćeno je da je riječ o odgovoru na odluku Brazila da prošlog mjeseca uskrati vize dvojici američkih diplomata koji su planirali posjetiti zemlju uoči predstojećih izbora. Vašington je poručio da je potez donesen po principu reciprociteta.

Američka administracija nezadovoljna je i zbog toga što Brazil još nije odobrio kandidata kojeg je Trump predložio za ambasadora u Braziliji. Kako navode američki zvaničnici, odluka o opozivu vize više puta je odgađana u nadi da će brazilske vlasti promijeniti stav, ali se to nije dogodilo. Istovremeno su poručili da bi mjera mogla biti ukinuta ukoliko Brazil prihvati američkog kandidata.

Spor između dvije zemlje dolazi uoči predsjedničkih izbora u Brazilu, koji su zakazani za 4. oktobar. Lula će na njima odmjeriti snage sa senatorom Flaviom Bolsonarom, sinom bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji održava bliske veze s Trampovim političkim krugom.

Prema pisanju AP-a, odnosi između Vašingtona i brazilske vlade dodatno su opterećeni neslaganjima oko Luline ljevičarske politike, dok američka administracija otvoreno pokazuje naklonost prema konzervativnom političkom bloku okupljenom oko porodice Bolsonaro.