Drama uoči dolaska Trampa na golf teren: Muškarac snimao obezbjeđenje, kada su mu prišli pronašli ilegalno oružje

Vlasti u Kaliforniji uhapsile su 38-godišnjeg Džanina Džona Taelea nakon što je primijećen u blizini golf terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa u oblasti Los Anđelesa, uoči njegovog dolaska na večeru za prikupljanje sredstava.

Istražitelji navode da je muškarac pronađen s pištoljem i ilegalnom municijom na Trumpovom golf terenu u Rancho Palos Verdesu.

Prema navodima šerifovog ureda Los Anđelesa, Taele je viđen kako se kreće po terenu, fotografira i snima videozapise, a djelovalo je da prati aktivnosti povezane s planiranjem sigurnosnih mjera.

Uhapšen je u nedjelju poslijepodne, a tereti se za nošenje skrivenog vatrenog oružja i posjedovanje zabranjene municije.

Policija je saopćila da su federalni agenti u civilu prijavili sumnjivu osobu lokalnim vlastima, nakon čega su policajci izašli na teren. Tokom provjere utvrđeno je i da ga policijska uprava El Segundo traži u vezi s istragom o pljački.