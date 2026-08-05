Ukrajina tvrdi: Sjevernokorejski vojnici spremaju se za napad

Ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdi da je Sjeverna Koreja počela raspoređivati raketnu jedinicu u zapadnoj Rusiji, koja bi uskoro mogla učestvovati u napadima na Ukrajinu. Prema riječima zvaničnika Glavne obavještajne uprave Andrija Černjaka, planirano je raspoređivanje oko 90 pripadnika, šest lansera i do 120 balističkih raketa.

Černjak navodi da je Pjongjang već isporučio novu pošiljku od 40 raketa KN-23 i KN-24, dok će konačan broj vojnika i naoružanja biti dogovoren na sastancima visokih zvaničnika narednog mjeseca.

Ukrajinske vlasti upozoravaju da bi ovo predstavljalo novo proširenje vojne saradnje između Moskve i Pjongjanga. Rusija već koristi sjevernokorejske projektile od kraja 2023. godine, a Kijev tvrdi da su prošle sedmice prvi put nakon gotovo godinu dana ponovo upotrijebljene rakete KN-23 i KN-24.

- Odbrana od balističkih raketa jedna je od najvećih ranjivosti Ukrajine, tako da će svako povećanje njihove količine predstavljati dodatni izazov - rekao je Rob Lee, viši naučni saradnik Instituta za istraživanje vanjske politike.

Ukrajina posebno strahuje od predstojeće zime, kada bi Rusija mogla intenzivirati napade na energetsku infrastrukturu, koristeći upravo balističke rakete koje je teško presresti bez sistema Patriot.

Reuters navodi da nije mogao nezavisno potvrditi tvrdnje ukrajinske obavještajne službe.