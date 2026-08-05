Sumnja se na prevaru u restoranu: Slijepom penzioneru iz Beča s računa nestalo gotovo 5.000 eura koje je čuvao za sahranu

Slijepi 71-godišnji muškarac iz Beča postao je žrtva, kako se sumnja, velike prevare u jednom balkanskom restoranu brze hrane. Nakon što je otkrio da mu s računa nedostaje gotovo 5.000 eura, novac koji je godinama štedio za troškove vlastite sahrane, doživio je šok i završio u bolnici.

Prema pisanju austrijskog lista Kronen Zeitung, muškarac zbog oštećenja vida nije mogao samostalno provjeravati račune, već je bio upućen na plaćanje bankovnom karticom.

Upravo je ta njegova ranjivost, prema dosadašnjim saznanjima, iskorištena u restoranu u bečkom okrugu Brigittenau, gdje mu je u više navrata skinuto ukupno 4.933,33 eura.

Tokom dvije sedmice u maju, 71-godišnjak je sedam puta posjetio isti restoran. Međutim, umjesto stvarnih cijena hrane i pića, na POS uređaju su, kako se sumnja, unošeni znatno veći iznosi, koji su u pojedinim slučajevima dostizali i 2.000 eura za jedan obrok.

Prevara je otkrivena tek nekoliko sedmica kasnije, kada je muškarac uz pomoć asistenta pregledao bankovne izvode. Kada je shvatio da mu je račun gotovo ispražnjen i da je ostao bez ušteđevine namijenjene za posljednje troškove, doživio je zdravstveni slom i prevezen je u bolnicu.

"Greška u kucanju"

Nakon što je porodica oštećenog kontaktirala vlasnike restorana, oni su prvobitno tvrdili da je riječ o tehničkoj grešci. Kada im je ukazano da se iznosi na terminalima unose ručno, naveli su da su se radnici navodno "zabunili na malim tipkama".

Ipak, podaci s bankovnih izvoda ukazuju na drugačiji obrazac, jer se iznosi nisu pojavljivali nasumično, već su tokom perioda od dvije sedmice postepeno rasli. Nakon reakcije porodice, dio novca je vraćen žrtvi, dok je protiv odgovornih podnesena prijava zbog sumnje na prevaru.

Dodatnu zabrinutost izazivaju navodi da ovaj slučaj možda nije izolovan. Prema dostupnim informacijama, osobe povezane s restoranom navodno su se hvalile da su na sličnim "greškama pri unosu iznosa" ranije zaradile oko 75.000 eura.

Vlasnici restorana su, odgovarajući na pitanja o odgovornosti, davali različita objašnjenja. Krivicu su prebacivali na raniju firmu, a zatim na radnike koji su navodno otpušteni, dok nije potpuno jasno ko trenutno upravlja objektom.

Podmetanje požara

Nadležne institucije, uključujući Zemaljsku policijsku direkciju, finansijsku policiju i bečke istražne službe, već su ranije imale kontakte s osobama povezanim s ovim slučajem.

Ranije su upravljali lokalom u bečkom okrugu Floridsdorf koji je u januaru potpuno izgorio, a u toku je istraga zbog sumnje na podmetanje požara i prevaru osiguranja.

Protiv pojedinih osoba koje se povezuju s ovim slučajem ranije su se pojavljivale sumnje za različita krivična djela, uključujući prevare, nasilje, iznudu i korištenje lažnih identiteta, uz učestalo osnivanje novih firmi. Neki svjedoci i potencijalne žrtve tvrde da su dobijali prijetnje i navode da se ne žele zamjerati ljudima koji stoje iza grupe.

Austrijska policija i pravosuđe nastavljaju istragu, dok se za osumnjičene u ovoj fazi postupka i dalje primjenjuje princip presumpcije nevinosti.