Horor u hotelu u Grčkoj: Tijelo oca godinama držao u zamrzivaču zbog penzije

Tijelo starijeg muškarca pronađeno je u zamrzivaču zatvorenog hotela u mjestu Mistra u Grčkoj, nakon čega je policija pokrenula istragu u kojoj je glavni osumnjičeni sin preminulog.

Prema informacijama lokalnih medija, sin (55) je tijelo svog oca držao u zamrzivaču kako bi nastavio da prima njegovu penziju. Navodi se da se stariji muškarac nije pojavljivao niti davao bilo kakve znake života posljednjih četiri do pet godina.

Grčka policija pokrenula je istragu nakon prijave koju je dobila, a potom je sina pozvala u lokalnu policijsku stanicu. Policajci su ga zatim odveli do zatvorenog hotela, gdje su tokom pretresa pronašli tijelo u zamrzivaču u podrumu objekta.

Daljom provjerom utvrđeno je da smrt starijeg muškarca, koji je bio učitelj, nikada nije bila prijavljena u matičnim knjigama opštine Kinurija.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, uključujući vrijeme smrti i eventualne zloupotrebe u vezi sa isplatom penzije, objavio je Telegraf.rs.