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MIGRANTSKA KRIZA

Sprema se novi masovni upad u Seutu: Poruke na mrežama uznemirile vlasti

Vlasti upozoravaju na poruke koje kruže internetom i pozivaju mlade na moguće okupljanje kod granice sa španskom enklavom

Nova migrantska napetost. AP

I. Š.

prije 1 sat 51 minutu

Na društvenim mrežama pojavile su se poruke koje ukazuju na mogući novi pokušaj masovnog ulaska migranata u špansku enklavu Seutu 15. augusta. Lokalne vlasti izrazile su zabrinutost i proslijedile informacije nadležnim institucijama.

Portali navode da se među korisnicima iz Maroka dijele poruke sa sloganom: „15. augusta 2026. – tog dana će sve imati smisla“, uz pozive mladima da se priključe privatnim grupama na WhatsAppu radi dogovora o prelasku granice.

Poruke se šire i putem TikToka i Facebooka, uz oznake povezane s migracijom i odlaskom u Španiju. Ipak, za sada nema potvrde da postoji organizovan plan za novi masovni pokušaj prelaska granice.

Portparol vlade Seute Alehandro Ramires (Ramirez) rekao je da situaciju prate s velikom pažnjom.

- Nakon onoga što se dogodilo, zabrinjava nas širenje ovakvih poruka na društvenim mrežama - kazao je Ramires.

Seuta je posljednjih godina jedno od glavnih mjesta migrantskog pritiska prema Evropskoj uniji. Najveća kriza dogodila se u maju 2021. godine, kada je oko 8.000 ljudi prešlo granicu nakon slabljenja kontrole između Maroka i Španije.

Vlasti sada pozivaju na oprez, dok se na internetu nastavlja rasprava među mladima o mogućem dolasku prema granici.

# MIGRANTI
# MAROKO
# ŠPANIJA
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