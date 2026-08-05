Jordan sazvao hitan sastanak zbog straha od promjene statusa Al-Akse: "Jerusalem je bure baruta"

Jordan je sazvao vanredni sastanak ministara vanjskih poslova arapskih i islamskih država zbog, kako tvrdi, rastuće opasnosti da Izrael pokuša preuzeti kontrolu nad kompleksom džamije Al-Aksa u Jerusalemu, što bi moglo dovesti do šireg vjerskog sukoba.

Na sastanku koji se održava u Amanu očekuje se učešće ministara vanjskih poslova zemalja članica Arapske lige, kao i predstavnika Turske, Indonezije, Malezije i Pakistana.

Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi (Ayman Safadi) upozorio je da bi svako narušavanje dosadašnjeg statusa kompleksa Al-Akse moglo izazvati ozbiljan sukob čije bi se posljedice proširile daleko izvan granica Palestine i Jordana, zahvatajući širi muslimanski svijet.

- Jerusalem je bure baruta - kazao je Safadi, ističući da Jordan kroz diplomatske i pravne mehanizme pokušava upozoriti međunarodnu zajednicu na opasnosti koje nosi nastavak izraelskih aktivnosti.

Povod za hitno sazivanje sastanka bio je događaj od 23. jula, kada je više od 2.000 pripadnika izraelske vjerske desnice, među kojima su bili i doseljenici predvođeni ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom, ušlo u kompleks Al-Akse i tamo obavljalo molitve i vjerske obrede.

Jordanske vlasti ovaj čin smatraju jednim od najozbiljnijih kršenja postojećeg statusa tog svetog mjesta u novijoj historiji.

Jordan dodatno izražava zabrinutost zbog osnivanja posebne izraelske policijske jedinice za područje koje Jevreji nazivaju Brdom hrama, kao i zbog mogućnosti novih pokušaja promjene postojećeg statusa tokom jevrejskih praznika u septembru, u periodu pojačanih političkih tenzija i izraelske predizborne kampanje.