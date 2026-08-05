Srbin koji je umalo ispao iz aviona tuži Ryanair, Boeing i General Electric

Sada već čuveni slučaj "Rajaner", u kojem je Srbin umalo ispao iz aviona, daleko je od realizacije.

Sudski proces još nije počeo, krivična i interna bezbjednosna istraga još su u toku, a s obzirom na posljedice koje je incident ostavio na Ljubišu Karovića i ostale putnike na letu iz Soluna za Memingen, kao i činjenicu da je riječ o izuzetno rijetkom događaju u savremenom komercijalnom vazduhoplovstvu, pitanje je i kada će biti okončan.

Ipak, jedno je sigurno, a to je da će nesrećni Srbin podnijeti tužbu protiv tri kompanije: "Rajanera" (Ryanair), "Boinga" (Boeing) i "Dženeral Elektrika" (General Electric), koji razvija i proizvodi avionske motore i napredne tehnologije za komercijalne i vojne letjelice i poznat je kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača avionskih motora i dugogodišnji partner brojnih avio-kompanija i proizvođača aviona.

Kako saznaje Telegraf.rs, Ljubiša i njegov pravni tim, na čelu sa grčkim zastupnikom Vasilisom Cijarasom, angažovali su američku advokatsku kancelariju specijalizovanu za avionske nesreće kako bi im pomogla u ovom slučaju.

Pošto će tužba obuhvatiti kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država, proces protiv "Boinga" i "Dženeral Elektrika" vodiće se upravo u toj zemlji, dok za "Rajaner" još nije poznato da li će nadležnost preuzeti Grčka ili SAD. Samim tim, vrlo je vjerovatno da Ljubišu Karovića očekuje višegodišnji spor i borba za odštetu zbog pretrpljene fizičke i psihičke boli.

Oporavlja se od povreda

Kako saznaje Telegraf.rs, Ljubiša se postepeno oporavlja od fizičkih povreda. Rane na rukama i ramenima gotovo su zacijelile, ali bol u vratu i dalje je prisutan, kao i teške psihičke posljedice zbog svega što je preživio.

Drama na letu iz Soluna

Podsjećamo, Ljubiša Karović je 10. jula sa suprugom Svetlanom Maksimović krenuo ka Minhenu, gdje je trebalo da prisustvuje proslavi rođendana. Ukrcali su se na let kompanije "Rajaner" iz Soluna za Memingen, a ubrzo nakon polijetanja dio motora otpao je i razbio prozor pored kojeg je sjedio upravo Karović.

Usljed dekompresije, Ljubiša je umalo ispao iz aviona. Glava, ramena i ruke virili su mu kroz okvir prozora, a spasili su ga sigurnosni pojas čvrsto vezan oko struka, kao i drugi putnici koji su ga držali za noge. Avion je potom hitno sletio, a Karović je odmah prevezen u bolnicu u Solunu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.