Stručnjaci rangirali evropske obavještajne službe: MI6 uvjerljivo na vrhu

Britanska obavještajna služba MI6 proglašena je najmoćnijom u Evropi prema istraživanju i stručnoj analizi francuskog magazina L'Express, ostavivši iza sebe francuski DGSE i nizozemske obavještajne službe.

U istraživanju je učestvovalo 60 obavještajnih stručnjaka iz 25 savezničkih zapadnih zemalja, koji su ocjenjivali rad i efikasnost nacionalnih obavještajnih agencija.

Prvo mjesto

MI6 je zauzeo prvo mjesto sa ukupno 251 bodom. Stručnjaci su posebno istakli sposobnost britanske službe da regrutuje visokorangirane izvore i uspješno se infiltrira u političke i državne strukture zemalja poput Rusije, Kine, Irana i Turske.

Drugo mjesto pripalo je francuskoj Generalnoj direkciji za vanjsku sigurnost (DGSE), koja je osvojila 169 bodova zahvaljujući snažnom međunarodnom prisustvu i visokim operativnim sposobnostima.

Među pet najbolje ocijenjenih evropskih obavještajnih službi našle su se još agencije Nizozemske, Ukrajine i Njemačke, dok je na začelju liste završila obavještajna služba Slovačke.

Ugled britanskog MI6 dodatno je potvrđen njegovom ulogom u ratu u Ukrajini. Velika Britanija je među prvima upozorila ukrajinske vlasti na mogućnost ruske invazije prije februara 2022. godine, a od tada je ostala jedan od najvažnijih saveznika Kijeva.

Visokovrijedne mete

- Britanci su vodeći kada je riječ o ukrajinskom pitanju, a mi smo odmah iza njih - rekao je za Lekspres Ralf Gof (L'Express Ralph Goff), bivši šef operacija CIA-e za Evropu.

Francuski DGSE, široj javnosti poznat i zahvaljujući seriji "The Bureau", izdvojio se kao jedna od najuspješnijih svjetskih službi u borbi protiv terorizma.

Posebno je poznat po tajnim operacijama usmjerenim na neutralizaciju osoba koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti Francuske.

Bivši predsjednik Fransoa Holand (François Hollande) ranije je potvrdio da je tokom svog mandata odobrio najmanje 40 operacija usmjerenih na likvidaciju visokovrijednih meta na području Bliskog istoka i Afrike.