Iran će prema novom prijedlogu dobiti kontrolu nad brodovima koji ulaze u Hormuški moreuz

Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu kontrolu nad brodovima koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški moreuz, rekli su za Reuters visoki iranski izvor i dva regionalna zvaničnika, što bi predstavljalo jedan od najvećih ustupaka Iranu od početka sukoba.

Ipak, isti izvori upozoravaju da sporazum još nije postignut, uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza blizu.

Iran kaže da se razgovori o Hormuškom moreuzu s Omanom nastavljaju "pozitivno"

- Ustupak je već napravljen kada je riječ o nekom obliku iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom - rekao je jedan od regionalnih izvora Reutersu.

Drugi regionalni zvaničnik naveo je da još nije dogovoreno šta će tačno značiti pojam "kontrola". Zemlje Zaljeva, kako tvrdi, insistiraju da inspekcije brodova nadziru regionalne države, dok bi eventualne naknade za prolazak morale biti dobrovoljne.

Visoki iranski izvor rekao je da nacrt sporazuma predviđa da Iran ima kontrolu nad brodovima koji ulaze u Perzijski zaljev, dok je jedno od ključnih otvorenih pitanja da li bi Teheran imao bilo kakvu ulogu i nad brodovima koji iz Zaljeva izlaze.

Pregovori blizu dogovora

Bijela kuća nije odmah komentarisala navode o sadržaju prijedloga.

Američki zvaničnici ranije su više puta isticali da Washington neće prihvatiti bilo kakav sporazum koji bi Iranu omogućio kontrolu nad pristupom jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

Ipak, Trump je posljednjih dana više puta izjavio da pregovori napreduju.

Pregovori idu veoma dobro, rekao je Trump za Fox News, dodajući da je u utorak održan "cjelodnevni pregovarački proces".

- Hormuški moreuz će vrlo brzo biti otvoren. Ako ponovo odustanu, bit će žestoko pogođeni - poručio je Trump.

Prema Reutersovim izvorima, međutim, iranska strana smatra da je prerano govoriti o konačnom sporazumu.

- Pregovori se nastavljaju, ali je prerano reći da je sporazum s Omanom finaliziran - rekao je visoki iranski izvor.

Drugi iranski izvor dodao je da bi "jedna Trumpova objava na društvenim mrežama mogla srušiti cijeli dogovor".

Spor oko naknada za prolazak

Prema istim izvorima, Iran traži da brodovi koji prolaze kroz Hormuški moreuz plaćaju naknadu u iznosu od pet do sedam posto vrijednosti tereta.

Oman predlaže znatno niže naknade, oko tri posto, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da prolazak ostane potpuno besplatan.

Jedno od kompromisnih rješenja o kojem se razgovara jeste da plaćanje naknade formalno bude dobrovoljno, iako izvori upozoravaju da bi brodarske kompanije, zbog mogućeg rizika od iranskih napada, vjerovatno ipak pristajale na plaćanje.

Hormuški moreuz predstavlja ključni pomorski prolaz za globalnu trgovinu naftom i prirodnim plinom, kroz koji prolazi značajan dio svjetskog izvoza energenata. Eventualni sporazum kojim bi Iran dobio bilo kakvu kontrolu nad ulaskom brodova predstavljao bi značajnu promjenu dosadašnjeg odnosa snaga u regiji, ocjenjuju Reutersovi izvori.