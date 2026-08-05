Ko vlada iz sjene: Ovo su najjače evropske tajne službe

Britanska vanjska obavještajna služba MI6 zauzela je prvo mjesto na listi najmoćnijih tajnih službi u Evropi, pokazalo je istraživanje francuskog časopisa L'Express, u kojem je učestvovalo 60 stručnjaka iz 25 zemalja.
MI6 je osvojio 251 bod i dobio najviše ocjene zbog sposobnosti regrutovanja visokorangiranih izvora te djelovanja u Rusiji, Kini, Iranu i Turskoj. Stručnjaci su posebno istakli dugoročan pristup izgradnji obavještajne mreže i uspješno prikupljanje informacija u najosjetljivijim dijelovima svijeta.
Na drugom mjestu našao se francuski Generalni direktorat za vanjsku sigurnost (DGSE) sa 169 bodova. Ova služba prepoznata je po snažnim operativnim sposobnostima, globalnom prisustvu i uspješnim protuterorističkim akcijama.
Prema rezultatima istraživanja, među pet najbolje rangiranih evropskih obavještajnih službi nalaze se još Nizozemska, Ukrajina i Njemačka, dok je slovačka služba zauzela posljednje mjesto na listi.
Bivši šef operacija za Evropu i Evroaziju u američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA) Ralf Gof (Ralph Goff) izjavio je da Britanci trenutno imaju najbolje obavještajne podatke o ratu u Ukrajini, dok je bivši šef stanice CIA Robert Gorelik (Robert Gorelick) MI6 opisao kao "ubjedljivo najjaču tajnu službu u Evropi".
Dodatnu pažnju javnosti prošle godine izazvalo je imenovanje Blejz Metreveli (Blaise Metreweli) za direktoricu MI6. Time je postala prva žena koja je u historiji preuzela vođenje britanske vanjske obavještajne službe.
Francuski DGSE, koji je mnogima poznat i kroz popularnu televizijsku seriju "Biro", godinama važi za jednu od vodećih svjetskih službi u borbi protiv terorizma. Njegove tajne operacije i djelovanje u kriznim područjima često su predmet analiza sigurnosnih stručnjaka.
Rezultati istraživanja pokazuju da evropske obavještajne službe imaju sve važniju ulogu u vremenu pojačanih geopolitičkih napetosti, hibridnih prijetnji i globalnih sigurnosnih izazova.