Britanska vanjska obavještajna služba MI6 zauzela je prvo mjesto na listi najmoćnijih tajnih službi u Evropi, pokazalo je istraživanje francuskog časopisa L'Express, u kojem je učestvovalo 60 stručnjaka iz 25 zemalja. MI6 je osvojio 251 bod i dobio najviše ocjene zbog sposobnosti regrutovanja visokorangiranih izvora te djelovanja u Rusiji, Kini, Iranu i Turskoj. Stručnjaci su posebno istakli dugoročan pristup izgradnji obavještajne mreže i uspješno prikupljanje informacija u najosjetljivijim dijelovima svijeta.

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Na drugom mjestu našao se francuski Generalni direktorat za vanjsku sigurnost (DGSE) sa 169 bodova. Ova služba prepoznata je po snažnim operativnim sposobnostima, globalnom prisustvu i uspješnim protuterorističkim akcijama. Prema rezultatima istraživanja, među pet najbolje rangiranih evropskih obavještajnih službi nalaze se još Nizozemska, Ukrajina i Njemačka, dok je slovačka služba zauzela posljednje mjesto na listi. Bivši šef operacija za Evropu i Evroaziju u američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA) Ralf Gof (Ralph Goff) izjavio je da Britanci trenutno imaju najbolje obavještajne podatke o ratu u Ukrajini, dok je bivši šef stanice CIA Robert Gorelik (Robert Gorelick) MI6 opisao kao "ubjedljivo najjaču tajnu službu u Evropi".

Evropa dobila novu rang-listu špijunskih službi . Platforma X Evropa dobila novu rang-listu špijunskih službi . Platforma X