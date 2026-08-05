Tajna diplomatska igra: Tramp povukao potez koji je iznenadio svijet

Odluka američkog Ministarstva finansija izazvala je brojne reakcije, posebno zbog činjenice da dolazi u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i Teherana i dalje obilježeni velikim tenzijama.

Sjedinjene Američke Države iznenadile su dio međunarodne javnosti nakon odluke da ukinu protuterorističke sankcije za nekoliko letjelica i aviokompanija koje se povezuju s iranskom Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Prema objavljenim informacijama, sankcije su povučene za dva aviona i tri aviokompanije koje su ranije bile povezivane s IRGC-om, elitnom vojnom formacijom Irana koju zapadne zemlje godinama optužuju za podršku regionalnim operacijama i destabilizirajuće aktivnosti.

Ovaj potez odmah je otvorio pitanje da li administracija Donalda Trampa (Donald Trump) mijenja strategiju prema Iranu ili je riječ o dijelu šire diplomatske igre.

Dok pojedini kritičari smatraju da bi odluka mogla predstavljati znak popuštanja Teheranu, drugi vjeruju da se radi o proračunatom potezu kojim se pokušava otvoriti prostor za pregovore o važnim pitanjima, uključujući sigurnost u regiji, nuklearni program i energetsku stabilnost.

Američke vlasti zasad nisu objavile detaljno obrazloženje razloga zbog kojih su sankcije ukinute, što je dodatno podgrijalo spekulacije o mogućim zakulisnim razgovorima.

Analitičari upozoravaju da će naredni potezi pokazati da li je riječ o privremenoj odluci ili nagovještaju šire promjene američke politike prema Iranu.

Jedno je sigurno – odluka Vašingtona ponovo je stavila odnose SAD-a i Irana u središte globalne pažnje.